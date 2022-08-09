共軍對台演習 謝長廷：日本民間組織進行多種兵推

2022/08/09 05:06

〔中央社〕中國人民解放軍在台灣周邊實施軍事演習，駐日代表謝長廷今天表示，日本政府力求和中國對話，不想激化此事。但檯面下，有些日本民間團體都在做詳細的兵推。

有關中共不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而實施「包圍台灣」的軍演一事，謝長廷今天在位於東京白金台的駐日代表處與媒體茶敘時發表看法。

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謝長廷表示，外交部發布聲明譴責，國際基本上也譴責，首先就是這場軍演妨礙飛航安全，事實上就是以實力變更現狀，如果大家都袖手旁觀，那麼國際所說的反對以實力變更現狀的這個規則就無法遵守。

謝長廷說，在七大工業國集團（G7）、東南亞國家協會（ASEAN）外長會議等場合，日本都嚴正關切中國近日進行大規模軍事演習等嚴重影響國際和平與穩定的行動，並對中國發射飛彈同聲譴責。

他指出，日本是力求和中國能夠對話，不想激化此事，不過日本在檯面下，有些民間戰略組織在做很詳細的兵推、討論。

日媒這兩天報導，智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）於8月6日、7日舉行關於台灣有事（有緊急狀況）的兵推，想定共軍同時攻擊台灣與釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）、相關地區日本人民及旅台日僑疏散（避難）的應對，以及中國核武威脅等3套劇本。這是該智庫第2次就台灣有事舉行兵推。

謝長廷說，上月遭槍擊身亡的前日本首相安倍晉三曾說「台灣有事就是日本有事」，這次中國在台灣周邊軍演印證安倍所言。共軍發射彈道飛彈當中有5枚落在日本專屬經濟區海域，日本將「落下」一詞加上引號，認為究竟是單純落下或是共軍將日本列為演習的對象區域一部份而將飛彈射下，值得討論。

謝長廷表示，他看日本兵推有將此列入討論和研究，因為這是嚴肅問題，自己也得知日本在研究撤僑一事。他認為，台灣也應該研究若日本發生問題（日本有事），台灣要接受難民的相關事宜，因為台日地理相近，冲繩與那國島距離台灣僅約110公里，與那國島萬一遭攻擊，台灣也是要提供救援。

有關共軍演習，謝長廷透露，日本人一直問他說：「你們（台灣人）有沒有非常緊張、大恐慌？」他回應說：「台灣因為這50年來都一直受到威脅，所以平常心看待。」

安倍晉三在一個月前遭槍擊辭世，日本政府預定9月27日舉辦國喪。謝長廷被問及台灣將派誰參加安倍國喪的問題時表示，日本台灣交流協會說目前還沒有具體內容，如果有就會通知。

謝長廷說，他知道台灣方面的意見很多，有些團體建議總統蔡英文出席，有人建議派立法院長游錫(方方土)或台灣日本關係協會會長蘇嘉全出席。（編輯：陳彥鈞）1110809

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