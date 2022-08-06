軍情動態》備戰中國威脅 日本增程型12式反艦飛彈部署時程將提前至2023

日本首相岸田文雄2021年11月視察自衛隊武裝，該圖右後方即是「12式反艦飛彈」（Type 12）。（彭博）

2022/08/06 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國政府動作頻頻，時常威脅到南海、太平洋等周邊鄰國的區域安定。跟據日本媒體報導，為了因應中國軍事力量的壓迫，日本政府將有意提前進行「增程型12式反艦飛彈」（Type 12）的開發佈署計畫，原擬定2026年後才開始的大量生產與佈署進程，最快可能提前至2023年後。

綜合日媒報導，2020年12月日本政府決議加強「日本防區以外的守備能力」，擬將原陸上自衛隊所搭載的12式反艦飛彈進行改良，從原先射程的200公里，提升至900至1500公里左右，除了用於守衛日本國土免遭敵軍艦艇侵襲以外，這款增程型的改良飛彈，也將具有反攻敵人軍事基地的攻擊能力。

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這個計畫在2020年底推出，原擬定在2021年到2025年間進行測試與性能評估，到2026年後才開始進行大量生產與部署；但日媒指出，這個計畫有可能在敏捷開發法（Agile Development）的想法之下提前到2023年後，旨在讓未開發完全、但有一定攻擊性能的改良品投入軍隊前線佈署。

今年4月，日本自民黨提出飛彈改良型應該開發完成前先提前佈署的願景；同時日本防衛省也計畫在今年8月底前截止的2023年度的預算草案中，增訂讓改良型裝備提前佈署至軍隊的必要經費，這響應的是日本的《中期國防建設計劃》（Mid-Defense）。

一名日本政府官員對於將未完成的改良品投入軍隊的想法深表認同，他說：「就算這些裝備最初只有60到70分的表現能力，但是當部隊實際運用這些武裝時，還能夠再針對其不足進行改善，我認為這是該計畫的優勢之一。」

除了陸上自衛隊以外，目前日本政府還打算將這種增程型飛彈加裝到軍艦跟戰鬥機上，而這也呼應日本首相岸田文雄所強調的「日本防衛力根本強化」的決心。

12式反艦飛彈是日本三菱重工於2012年所開發的車載反艦飛彈，為88式地對艦飛彈的升級版，從2015年開始正式於自衛隊服役。

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