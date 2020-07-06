軍情動態》日本計畫外銷C-2軍用運輸機 憂難敵歐美競爭

日本軍方計畫向國際推銷自家產的最新軍用運輸機C-2（見圖），然而日本國防產業在近年一直無法與外國的軍火工業競爭，多次競標訂單皆失敗，這次C-2的出口計畫也將面臨歐美等國的競爭，前景難以預測。（法新社）

2020-07-06 18:43:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本軍方計畫向國際推銷自家產的最新軍用運輸機C-2，預計在今年邀請各國至日本看C-2的性能展示；然而日本國防產業在近年一直無法與外國的軍火工業競爭，多次競標訂單皆失敗，這次C-2的出口計畫也將面臨歐美等國的競爭，前景難以預測。

根據《共同社》報導，由日本川崎重工生產的C-2軍用運輸機，在2018年便在日本自衛隊服役，也希望能向外國推銷；日本政府在今年5月將C-2在聯合國登記「可提給聯合國維和行動」的軍備品名單，另外去年也在杜拜等航空展亮相，據稱也獲阿拉伯聯合大公國青睞。

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而日本積極推銷C-2的態度，也與日本的軍武外銷政策成效不彰有關，日本首相安倍晉三為減輕日本對美國軍火重工業的依賴，造成日本國內的國防產業弱化，因此在2014年修法將原先嚴格限制日本軍火外銷的「武器出口三原則」，改為較為寬鬆的《防衛裝備轉移三原則》，希望藉此拉抬自家的國防產業，並在2015年10月設立統籌外銷軍火的防衛裝備廳；然而之後日本與外國競爭軍火訂單輸多贏少，2016年與法國競爭澳洲的潛艇訂單落敗，2018年與西班牙搶泰國的防空雷達也輸，直到今年3月才成功標得菲律賓的雷達系統訂單。

對此，防衛裝備廳表示，日本的國產軍火雖以精密度為名，但因不好量產導致價格偏高，另外後續的保養與維修工作也沒有一定的標準；相關的日商軍火業缺乏在全球各地建立據點的能力，也使售後的後續保養能力出現後繼無力的問題。

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