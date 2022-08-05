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    共軍射飛彈「一旁海灘都是人」 中國網友傻眼：不用清場嗎？

    有中國網友質疑這樣的軍演根本不顧人民死活，因為一旁海灘上還有不少民眾在圍觀，根本沒清場。（圖取自微博）

    有中國網友質疑這樣的軍演根本不顧人民死活，因為一旁海灘上還有不少民眾在圍觀，根本沒清場。（圖取自微博）

    2022/08/05 00:16

    〔即時新聞／綜合報導〕為對美國眾議院議長裴洛西訪台表達不滿，中國解放軍4日在台灣周遭海域發射11枚彈道飛彈、多枚遠程火箭，在福建平潭的飛彈發射畫面更讓中國網友群情興奮，但也有人質疑這樣的軍演根本不顧人民死活，因為一旁海灘上還有不少民眾在圍觀，根本沒清場，「這麼不避人嗎？咱們這邊都沒清清場啥的？海邊一切照常啊？」

    根據我國國防部及中共揭露資訊，共軍東部戰區陸軍4日下午1點起自福建省沿海，向台灣西北部海域發射火箭彈，彈落點位於台灣中線附近；東部戰區火箭軍則自下午1點56分至4點發射11枚「東風」系列飛彈，彈落點為台灣北部、東部及南部外海。

    擁有700多萬粉絲的中國知名軍事博主「-四分三十三秒-」就在微博PO出發射飛彈的畫面，還表示「這麼多角度的拍攝，讓人民很放心的去瞭解解放軍陸軍的實力」、「要大驚小怪，這只是陸軍開胃菜。後面還有海、空、火箭軍呢。」、「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」。

    畫面中可見，中共在福建平潭進行軍演，除了有軍用直升機飛過平潭島上空，還有飛彈發射轟隆轟隆巨大聲響，但砲彈發射地就在遊客眾多的海灘旁，沙灘上聚集一票民眾、完全沒清場。

    有小粉紅見狀開心直呼「我覺得應該讓台灣民眾聽一聽炮彈劃破夜後的聲音更好一些」、「以後賣房的新概念，觀海景，看大型煙花」、「台灣地區限定七夕活動，灣灣何德何能」、「讓灣灣的年輕人聽聽炮聲，聞聞火藥的味道」。

    也有人痛批「這麼不避人嗎？咱們這邊都沒清清場啥的？海邊一切照常啊？」「唉，都是老百姓納稅的錢啊，就這麼炸魚了！」、「這種沒事吧？真要射擊什麼了，能不把周圍民眾撤離了？」

    共軍在福建平潭發射飛彈讓中國網友相當興奮。（圖取自微博）

    共軍在福建平潭發射飛彈讓中國網友相當興奮。（圖取自微博）

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