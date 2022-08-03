裴洛西訪台》國際情勢緊張 外媒：台北有4600個防空避難所

圖為信義區111年度萬安演習廣居里防空避難處所演練，示意圖。（資料照）

2022/08/03 07:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國持續對我文攻武嚇，加上俄羅斯侵略烏克蘭，也加劇對中國可能侵台的憂慮。針對國際情勢緊張，有外媒報導，台北有4600個防空避難所，可容納約1200萬人，其中包含台北捷運地下街、以及地下室停車場、地鐵和地下購物中心等地下空間，時機敏感，引起關注。

《路透社》報導指出，在台北有4600多個防空避難所，可容納約1200萬人，是目前台北市人口的4倍多，一旦中國對台射彈，民眾就可進入避難所躲避，這些地點包含地下室停車場、地鐵和地下購物中心等地下空間。

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有吳姓女學生在接受《路透社》採訪時驚訝的表示，不知道平時用來排練舞蹈動作的地下購物廣場，一旦發生戰爭會成為防空避難所，不過她也表示可以理解，因為避難場所很有必要，民眾雖不知道何時會發生戰爭，但避難所可以保護民眾的安全。

報導提到，台北市官員有持續更新指定避難所資料庫，並將地點放在智慧手機應用程式上，在避難所的入口也都貼有A4紙張大小的黃色標籤，以方便民眾找到離他們最近的避難所。

負責避難所的市府資深官員指出，俄烏戰爭的發生帶來新的迫切感，一旦戰爭發生，無法保證無辜的平民不會受到攻擊，這也是為何要讓民眾知道，必須要有危機意識，也明白我們需要避難所，以防止中共發動襲擊。

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