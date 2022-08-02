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    中國取消大量航班！ 美媒：與裴洛西訪台沒太大關係

    美國聯邦眾議院議長裴洛西今晚訪台，中國今天卻取消數千個飛機航班，引發揣測北京是否正清理空域準備軍事活動？不過，數據顯示，取消航班情況與平常並無太大差別。圖為中國廣東省廣州市白雲機場。（美聯社資料照）

    美國聯邦眾議院議長裴洛西今晚訪台，中國今天卻取消數千個飛機航班，引發揣測北京是否正清理空域準備軍事活動？不過，數據顯示，取消航班情況與平常並無太大差別。圖為中國廣東省廣州市白雲機場。（美聯社資料照）

    2022/08/02 22:40

    〔中央社〕美國聯邦眾議院議長裴洛西即將訪台之際，中國今天取消數千個飛機航班，引發北京可能正清理空域準備進行軍事活動的揣測。不過數據顯示，取消航班的情況與平常並無太大差別。

    據「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，面對裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台，中國確實一直在進行軍事演習。但另一方面，中國夏天經常因雷雨天氣以及和美國政要出訪無關的例行性軍演，造成航班取消及延誤。

    根據中國即時航班追蹤應用程式（app）Flight Master的資料，福建主要機場航班取消率確實很高，但與裴洛西出訪前相差不遠。福州機場今天報告稱，至上午9時，當天航班取消率為40%，與過去14天36%的平均取消率差不多。廈門的取消率為26%，還低於過去14天28%的平均取消率。泉州今天的取消率為52%，高於過去14天平均的43%。

    至於軍事地區機場可能出現更多航班取消的揣測，顯然同樣沒有根據。

    中國西北部城市蘭州有幾個空軍基地，而蘭州機場今天的取消率為84%，與前兩週平均81%相差不遠。中國西南部城市成都也有空軍基地，成都國際機場今天航班取消率為45%，過去14天的平均取消率為35%，是各個軍區內的機場航班取消率增加幅度最大的一個。

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