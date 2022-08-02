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    聯合國警告核武危險：人類只差一個誤判釀核毀滅

    聯合國秘書長古特瑞斯1日在聯合國舉行的禁核擴散條約審議大會發表談話。（歐新社）

    聯合國秘書長古特瑞斯1日在聯合國舉行的禁核擴散條約審議大會發表談話。（歐新社）

    2022/08/02 21:26

    〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）1日警告，世界面臨「一場自冷戰高峰以來未曾見過的核武危險」，一個誤解、誤判就可能釀成核毀滅。

    古特瑞斯出席在紐約聯合國總部召開的第10屆禁止核子擴散條約（NPT）審議大會開幕談話中提出上述警告，他舉出烏俄戰爭、朝鮮半島緊張和中東局勢，表示他擔心核武危機可能升高，「今天，人類距離核毀滅，只差一個誤解、一個誤判」，「到目前為止，我們一直格外幸運，但是好運不是對策，也不是避免地緣政治緊張升高成核武衝突的屏障」，他呼籲各國「帶人類走上一條邁向一個沒有核武世界的新道路」。

    這場會議自2020年以來，因武漢肺炎疫情數度延後。古特瑞斯說，禁核擴散條約審議大會是強化該條約的機會，使其適合「這個令人擔心的世界」；目前全球核武庫存量約1萬3000枚，而此刻核武擴散風險正在增加，防範核武威脅升高的護欄又在削弱之際，「消除核武，是保證核武絕對不會派上用場的唯一方式」。

    美國、英國和法國在會議上批評俄羅斯對烏克蘭的無端、非法侵略戰爭，呼籲莫斯科停止「不負責任和危險的核武言論和行徑」，履行其在禁止核子擴散條約下的國際承諾。

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