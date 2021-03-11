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    聯合國秘書長：敘利亞內戰屆滿10年 6成人民仍處於飢餓狀態

    聯合國秘書長古特瑞斯10日在敘利亞內戰10週年之際發言表示，目前敘利亞人民生活仍如噩夢，呼籲進行人道主義救援。（法新社資料照）

    聯合國秘書長古特瑞斯10日在敘利亞內戰10週年之際發言表示，目前敘利亞人民生活仍如噩夢，呼籲進行人道主義救援。（法新社資料照）

    2021/03/11 13:48

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）10日在敘利亞內戰10週年之際發言表示，目前敘利亞人民生活仍如噩夢，超過半數孩童每天都活在戰爭之中，60%敘利亞人朝飢餓一步步邁進，他呼籲敘利亞需要更多人道主義救援，而外媒報導亦提到，聯合國安理會過去10年來在處理敘利亞問題上存有分歧，身為常任理事國的俄羅斯迄今已否決16項與敘利亞有關提案，其中多數都受到中國支持。

    據《路透》報導，古特瑞斯10日表示，「外界不可能完全理解敘利亞的傷害，但敘利亞人民曾經歷的是本世紀全球有目共睹的罪刑，敘利亞暴行的規模令人震驚」，同時他向記者指出，儘管敘利亞已經要進入新的一頁，但當地狀況仍如噩夢，呼籲敘利亞需要人道主義救援，他說，「對敘利亞任何一處的人民來說，跨境物資救援必不可缺，因此我不停敦促安理會儘速達成共識」。

    《路透》指出，2014年聯合國安理會曾授權透過透過4地點對敘利亞跨境援助，但去年由於俄羅斯及中國反對繼續支持，最後僅剩土耳其1個跨境救援點而已，針對敘利亞的救援問題，安理會7月將再次召開會議，然而，報導最後提及，過去10年以來，俄羅斯已否決了16項與敘利亞有關的提案，而中國在多數提案中都與俄羅斯站在同一陣線。

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