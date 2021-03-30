聯合國疾呼外界捐款 救援敘利亞需要2854億元資金

為協助協助敘利亞擺脫內戰及疫情，聯合國週二（30日）將敦促國際捐款者捐助100億美元（約新台幣2854億元）資金，圖為敘利亞難民。（美聯社資料照）

2021/03/30 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕為協助敘利亞擺脫內戰及疫情，聯合國週二（30日）會敦促國際捐款者捐助100億美元（約新台幣2854億元）資金，強調這將是偉大的人道救援。在第5屆協助敘利亞人遠離飢餓會議上，東道主歐盟將為敘利亞募集42億美元（約新台幣1198億元）資金，為逃往中東的難民及相關收容所募集58億美元（約新台幣1655億元）資金。

據《路透》報導，聯合國援助組長洛科克（Mark Lowcock）在聲明中表示，「敘利亞人這10年都生活在絕望與災難之中，如今，生活條件急速惡化，敘利亞因疫情與經濟衰退而引發更多更多的飢餓、營養不良與疾病。儘管敘利亞戰事已經減少很多，但並沒有出現和平紅利」。

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《路透》指出，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）週二亦會出席會議發言，本月10日，在敘利亞內戰滿10年之際，古特瑞斯說敘利亞宛如「清醒噩夢」，近半數孩童沒日沒夜地活在戰爭陰影下，而全國60%仍明處在飢餓風險裡。而國際紅十字與紅新月運動 （International Red Cross and Red Crescent Movement）亦發出另一份聲明，呼籲國際捐款者協助重建敘利亞，強調恢復衛生健康、水力與電力等服務。

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