美CIA：俄軍戰死1.5萬人、傷4.5萬 烏軍同樣損失慘重

CIA局長伯恩斯表示，美國情報界估計俄羅斯在烏克蘭的死亡人數已達到1.5萬人。圖為3月在哈爾科夫一帶戰死的俄軍士兵。（法新社）

2022/07/21 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭自2月24日開打至今已持續將近5個月，目前兩軍在烏東與烏南持續交戰，雙方都遭受重大傷亡。中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）20日表示，美國情報界估計俄羅斯在烏克蘭的死亡人數已達到1.5萬人。

根據《路透》報導，伯恩斯20日在科羅拉多州舉行的「阿斯彭安全論壇」（Aspen Security Forum）中提到，美國情報界目前對烏俄戰爭中俄軍傷亡的最新評估是約有1.5萬名俄軍死亡，受傷人數約為死亡人數的3倍，也就是4.5萬人，俄軍損失可說是相當慘重。伯恩斯提到，烏克蘭部隊同樣也有人員傷亡，可能比俄軍「少一點」，但仍是傷亡慘重。

請繼續往下閱讀...

針對死亡人數，烏克蘭武裝部隊總參謀部20日所公佈的統計數字為俄軍戰死3萬8750人，對於本身的死傷人數則沒有公佈。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）本月曾提及，烏克蘭每天至少有100名軍人喪生、500人受傷；國防部副部長馬烈爾（Anna Maliar）14日則表示，烏克蘭軍人的傷亡數字是國家機密，只要戒嚴令持續生效，就不能公開傷亡數字。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法