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    烏軍共擊落3架Su-35！ 網笑：「俄軍」又完成精準打擊任務

    烏克蘭國防部在推特證實擊落第3架俄軍Au-35。（記者陳成良攝）

    烏克蘭國防部在推特證實擊落第3架俄軍Au-35。（記者陳成良攝）

    2022/07/20 22:49

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國網媒《The Drive》及烏克蘭《基輔獨立報》等媒體報導，當地時間19日，烏克蘭軍方在新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）地區擊落1架俄軍新銳蘇愷-35（Su-35），烏克蘭國防部隨後也證實這項消息。

    據《The Drive》報導，雖然烏克蘭方面聲稱這架Su-35戰機是被烏軍擊落的，但也有俄羅斯媒體和網友說，這架戰機其實是俄方自己的防空系統誤擊的。還有網友笑稱，「俄軍」又完成精準打擊任務。

    此前一天，俄羅斯戰地記者發布一段影片宣稱，親俄民兵在烏東盧甘斯克州使用防空飛彈擊落「敵機」，但尋獲的殘骸機尾卻有「俄羅斯空軍」（ВВС России）的字體，擊落的疑似是俄羅斯自家Su-34戰機。

    據報導，俄羅斯方面聲稱，被擊落的是一架無人機，但有影片拍到飛行員在彈射後落地的畫面。表明被擊落的飛機並非無人機，而是有人駕駛飛機。

    據報導，在這架戰機被擊落後，俄軍出動了一架直升機趕赴墜機地點上空，被認為是在執行搜救飛行員的任務。

    據《The Drive》報導，第一架被擊落Su-35戰機，是4月3日在哈爾科夫地區（Kharkiv）被烏克蘭空軍發射的防空飛彈打下的。

    5月27日，1架烏克蘭Mig-29戰機在赫爾松（Kherson）地區空戰成功擊落了第2架俄軍 Su-35戰機。代表烏俄戰爭下，俄軍已經損失了共3架Su-35 戰機 。

    Su-35是蘇聯時代的新型戰機，以Su-27戰鬥機改良完成的，是雙引擎、多用途戰鬥機，配備推力矢量噴管，具有超強的空中機動性。

    被擊落的據信是SU-35S，為SU-35的升級版，單價高達5000萬美元（約新台幣15億元），可探測400多公里外的目標，有12個武器掛載點，且雷達一次可以追蹤多達 30 個目標。在沒有補充機油的情況下，航程可以超過3500公里。

    SU-35S戰機是SU-35的升級版，屬於俄羅斯空軍四代半戰機。圖為俄國Su-35戰機。（美聯社資料照）

    SU-35S戰機是SU-35的升級版，屬於俄羅斯空軍四代半戰機。圖為俄國Su-35戰機。（美聯社資料照）

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