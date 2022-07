烏軍共擊落3架Su-35！ 網笑：「俄軍」又完成精準打擊任務

2022/07/20 22:49

〔編譯陳成良/綜合報導〕據美國網媒《The Drive》及烏克蘭《基輔獨立報》等媒體報導,當地時間19日,烏克蘭軍方在新卡霍夫卡(Nova Kakhovka)地區擊落1架俄軍新銳蘇愷-35(Su-35),烏克蘭國防部隨後也證實這項消息。

據《The Drive》報導,雖然烏克蘭方面聲稱這架Su-35戰機是被烏軍擊落的,但也有俄羅斯媒體和網友說,這架戰機其實是俄方自己的防空系統誤擊的。還有網友笑稱,「俄軍」又完成精準打擊任務。

請繼續往下閱讀...

此前一天,俄羅斯戰地記者發布一段影片宣稱,親俄民兵在烏東盧甘斯克州使用防空飛彈擊落「敵機」,但尋獲的殘骸機尾卻有「俄羅斯空軍」(ВВС России)的字體,擊落的疑似是俄羅斯自家Su-34戰機。

據報導,俄羅斯方面聲稱,被擊落的是一架無人機,但有影片拍到飛行員在彈射後落地的畫面。表明被擊落的飛機並非無人機,而是有人駕駛飛機。

據報導,在這架戰機被擊落後,俄軍出動了一架直升機趕赴墜機地點上空,被認為是在執行搜救飛行員的任務。

據《The Drive》報導,第一架被擊落Su-35戰機,是4月3日在哈爾科夫地區(Kharkiv)被烏克蘭空軍發射的防空飛彈打下的。

5月27日,1架烏克蘭Mig-29戰機在赫爾松(Kherson)地區空戰成功擊落了第2架俄軍 Su-35戰機。代表烏俄戰爭下,俄軍已經損失了共3架Su-35 戰機 。

Su-35是蘇聯時代的新型戰機,以Su-27戰鬥機改良完成的,是雙引擎、多用途戰鬥機,配備推力矢量噴管,具有超強的空中機動性。

被擊落的據信是SU-35S,為SU-35的升級版,單價高達5000萬美元(約新台幣15億元),可探測400多公里外的目標,有12個武器掛載點,且雷達一次可以追蹤多達 30 個目標。在沒有補充機油的情況下,航程可以超過3500公里。

Excellent work of the ???????? Anti-aircraft missile forces.



Ground air defense of ???????? "landed" another ???????? fighter jet near Nova Kakhovka.(approximately - SU-35)



Glory to Ukraine! pic.twitter.com/pRxCdbTwOY