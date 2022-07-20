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    斷開「俄」勢力！歐盟制定能源計畫 擬減少天然氣使用量

    歐盟提議未來數個月將天然氣使用量減少15％。（法新社）

    歐盟提議未來數個月將天然氣使用量減少15％。（法新社）

    2022/07/20 20:43

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天（20日）提議，會員國在未來數個月內將天然氣使用量減少15％，以確保俄羅斯在明年全面停止供應天然氣後，不會嚴重影響歐盟的工業生產。歐盟會員國也預計在下週的能源部長緊急會議上討論這些措施。

    根據《美聯社》報導，俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟已批准同意禁止從俄羅斯進口原油，這項禁令將在年底全面生效，但其中不包括天然氣，因為27個會員國的工廠發電和供暖都依賴天然氣，如今擔心普廷（Vladimir Putin）無論如何都會切斷天然氣供應，試圖在今年冬天對歐洲造成經濟和政治破壞。

    歐盟執委員主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，這項威脅迫使歐盟制定節約能源計畫，即使會使冬天變得寒冷，但不會造成大規模中斷。她說，「假設俄羅斯天然氣完全中斷供應，為了更快填充儲氣庫，因此我們必須減少天然氣的消耗」，在確保醫院等基本建設正常運作下，其他行業及一般家庭則不得不面臨削減開支，減少能源使用。

    即便歐盟目前有足夠的天然氣來維持工廠運作，但價格仍然居高不下，再加上目前俄羅斯對於部分歐盟國已減少或是切斷天然氣供應。民眾擔心，莫斯科在週四的定期維護結束後，若不恢復天然氣的供應，將使歐洲國家難以為冬季建立儲備，並可能使歐洲陷入嚴重經濟衰退。

    國際貨幣基金組織（IMF）也警告，「部分減少天然氣的供應已影響歐洲的經濟成長，若全面關閉可能會更加嚴重」，再者，「匈牙利、斯洛伐克和捷克等其他成員國的國內生產總值可能減少高達6％」。

    歐盟提議未來數個月將天然氣使用量減少15％。（路透）

    歐盟提議未來數個月將天然氣使用量減少15％。（路透）

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