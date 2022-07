影片曝光！ 烏軍以擄獲俄Korne反裝甲飛彈反攻俄軍

2022/07/20 14:12

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭軍方除了收到許多國家的軍事援助外,還從戰場上擄獲了很多俄羅斯軍武,有消息指出烏克蘭軍方使用俘獲的俄製9K129/133系列Kornet反裝甲飛彈系統攻擊俄軍。

「烏克蘭武器追蹤站」在推特PO出一段影片,可以看到影片中有位俄軍正在操作9K129/133系列Kornet反裝甲飛彈,接著飛彈射出射中遠方的目標,該帳號在推文中表示,「這是首支影片紀錄著烏克蘭武裝部隊,使用俄製9K129/133系列Kornet反裝甲飛彈系統,據稱1輛俄軍BMP裝甲車被擊中。」

9K129/133系列Kornet反裝甲飛彈是俄軍所裝備的最新反戰車飛彈,由俄羅斯圖拉儀器設計製造局研製,於1994年10月首次亮相,它能打擊低空漫速飛行的直升機,但因成本較高,所以只有特定單位與部隊才有配備。

#Ukraine: The first documented use of the Russian 9K129-series Kornet ATGM system by UA forces- it is claimed that BMP was hit.



Multiple missiles for this modern & potent system have been captured by Ukrainian forces. Depending on the type, these can have a range of up to 10km. pic.twitter.com/JgNFzLfmAg