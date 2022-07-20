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    影片曝光！ 烏軍以擄獲俄Korne反裝甲飛彈反攻俄軍

    烏克蘭軍方使用俘獲的俄製9K129/133系列Kornet反裝甲飛彈系統攻擊俄軍。（圖擷取自推特）

    烏克蘭軍方使用俘獲的俄製9K129/133系列Kornet反裝甲飛彈系統攻擊俄軍。（圖擷取自推特）

    2022/07/20 14:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭軍方除了收到許多國家的軍事援助外，還從戰場上擄獲了很多俄羅斯軍武，有消息指出烏克蘭軍方使用俘獲的俄製9K129/133系列Kornet反裝甲飛彈系統攻擊俄軍。

    「烏克蘭武器追蹤站」在推特PO出一段影片，可以看到影片中有位俄軍正在操作9K129/133系列Kornet反裝甲飛彈，接著飛彈射出射中遠方的目標，該帳號在推文中表示，「這是首支影片紀錄著烏克蘭武裝部隊，使用俄製9K129/133系列Kornet反裝甲飛彈系統，據稱1輛俄軍BMP裝甲車被擊中。」

    9K129/133系列Kornet反裝甲飛彈是俄軍所裝備的最新反戰車飛彈，由俄羅斯圖拉儀器設計製造局研製，於1994年10月首次亮相，它能打擊低空漫速飛行的直升機，但因成本較高，所以只有特定單位與部隊才有配備。

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