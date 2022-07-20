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    普廷出訪伊朗 美國安會指俄羅斯正為併吞烏克蘭「打基礎」（不斷更新）

    俄軍目前占領烏克蘭南部與東部地區。（歐新社）

    俄軍目前占領烏克蘭南部與東部地區。（歐新社）

    2022/07/20 09:15

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間7月21日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊烏克蘭陸軍在臉書貼出桑德斯前往訓練現場視察照片，並提到桑德斯在視察訓練現場後表示：「烏克蘭士兵的勇氣、道德和戰鬥精神讓我印象深刻，軍事教官們的敬業精神，和他們的訓練效率都令人印象深刻。我們將繼續努力，強化訓練效率與品質，竭盡所能地支持烏克蘭。」

    ＊美國國家安全會議發言人柯比（John Kirby）19日在白宮記者會中提到，俄羅斯正為併吞烏克蘭領土「奠定基礎」，與2014年併吞克里米亞如出一轍。另外，柯比也宣布美國將在數日內宣布對烏克蘭的新一波軍援計畫。

    ＊烏克蘭武裝部隊空軍司令部19日宣布，烏國空軍防空部隊當天在烏南城市新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）附近擊落了一架俄羅斯戰機，初步研判是Su-35。如經確認，將是烏俄開戰以來，俄軍二度折損Su-35戰機。

    ＊俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）19日到訪德黑蘭，將與伊朗最高領袖哈米尼會談，這是俄羅斯2月下旬揮軍烏克蘭以來，他首度出訪前蘇聯加盟共和國以外的國家。路透報導，普廷也將在德黑蘭與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面，兩人將就恢復烏克蘭穀物經黑海出口及敘利亞和平等議題進行會商。

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