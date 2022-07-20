造價15億變廢鐵！俄軍新銳戰機Su-35傳二度遭擊落 影像曝光

烏國軍方宣布，19日在烏南新卡霍夫卡地區擊落一架俄軍戰機，初步研判是Su-35。圖為4月3日遭擊落的Su-35S戰機殘骸（路透）。

2022/07/20 05:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭武裝部隊空軍司令部19日宣布，烏國空軍防空部隊當天在烏南城市新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）附近擊落了一架俄羅斯戰機，初步研判是蘇愷-35（Su-35）。Su-35是俄羅斯最先進的戰機之一，僅次匿蹤戰機Su-57，單價高達5000萬美元（約新台幣15億元）。如經確認，將是烏俄開戰以來，俄軍二度折損Su-35精銳戰機。

空軍司令部在臉書發佈的聲明中說，「這架戰機試圖攻擊烏克蘭武裝部隊空軍的攻擊機。有目視確認該機被擊落，飛行員彈射出去。」此外，烏國武裝部隊在白天擊落了 5架敵方戰術無人機。

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空軍司令部表示，初步研判Su-35遭擊落，正待進一步確認。

此前，一架俄軍Su-35S戰機4月3日在第二大城哈爾科夫附近的伊久姆（Izium）地區，遭烏軍地面防空系統擊落。Su-35S戰機是Su-35的升級版，屬於俄羅斯空軍四代半戰機。Su-35S戰機作戰半徑達3400公里，可以掛載多達12枚飛彈或炸彈。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）引述專家看法指出，烏克蘭S-300等防空系統在北約（NATO）情報支援下，成功阻止俄羅斯掌握空中優勢，甚至擊落Su-35等俄軍先進戰機。

俄羅斯投入烏克蘭戰場的Su-35S為「四代半」戰機，造價5000萬美元（約新台幣15億元）。（路透）

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