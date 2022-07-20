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    土耳其總統「罰站」普廷 甜蜜報復2020年峰會乾等2分鐘之仇

    普廷「罰站」期間不斷咂嘴、踢腿、換腳站，顯得相當不耐煩。（翻攝推特）

    普廷「罰站」期間不斷咂嘴、踢腿、換腳站，顯得相當不耐煩。（翻攝推特）

    2022/07/20 12:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷19日出訪伊朗，與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）、伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在德黑蘭舉行峰會，席間發生普廷「被罰站」的插曲。

    三方峰會引起外媒關注，普廷「被罰站」的插曲也是，如今影片曝光，可以看到普廷一人被晾了50秒左右，期間不斷咂嘴、踢腿、換腳站，顯得相當不耐煩，而艾多根悠哉入場後，普廷還要擠出「社交用」笑容與對方握手致意。

    阿聯《國家報》（The National）資深記者卡蘭（Joyce Karam）表示，2020年俄羅斯與土耳其峰會上，普廷曾經羞辱艾多根，把他和代表團晾在大廳2分鐘，一行人表情凝重，艾多根還累得忍不住坐下，而今俄烏戰爭爆發，從艾多根的「甜蜜復仇」片段可以瞧出局勢已經大變。

    卡蘭還補充，普廷的臭臉特寫是土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）拍下的。

    關注中東、北非的英媒《中東之眼》（Middle East Eye）總編索魯（Ragıp Soylu）笑稱，「看來艾多根贏了這回合的『等待遊戲』」。

    普廷「罰站」期間不斷咂嘴、踢腿、換腳站，顯得相當不耐煩。（翻攝推特）

    普廷「罰站」期間不斷咂嘴、踢腿、換腳站，顯得相當不耐煩。（翻攝推特）

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