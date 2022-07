土耳其總統「罰站」普廷 甜蜜報復2020年峰會乾等2分鐘之仇

2022/07/20 12:12

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷19日出訪伊朗,與土耳其總統艾多根(Recep Tayyip Erdoğan)、伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)在德黑蘭舉行峰會,席間發生普廷「被罰站」的插曲。

三方峰會引起外媒關注,普廷「被罰站」的插曲也是,如今影片曝光,可以看到普廷一人被晾了50秒左右,期間不斷咂嘴、踢腿、換腳站,顯得相當不耐煩,而艾多根悠哉入場後,普廷還要擠出「社交用」笑容與對方握手致意。

阿聯《國家報》(The National)資深記者卡蘭(Joyce Karam)表示,2020年俄羅斯與土耳其峰會上,普廷曾經羞辱艾多根,把他和代表團晾在大廳2分鐘,一行人表情凝重,艾多根還累得忍不住坐下,而今俄烏戰爭爆發,從艾多根的「甜蜜復仇」片段可以瞧出局勢已經大變。

卡蘭還補充,普廷的臭臉特寫是土耳其國營安納杜魯新聞社(Anadolu Agency)拍下的。

關注中東、北非的英媒《中東之眼》(Middle East Eye)總編索魯(Ragıp Soylu)笑稱,「看來艾多根贏了這回合的『等待遊戲』」。

