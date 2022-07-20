美加碼援烏4套「海馬斯」 俄外長：擴大在烏軍事行動

在烏國一處未公佈地點發射的「海馬斯」高機動性多管火箭系統。（路透）

2022/07/20 22:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）20日表示，美國將加碼援助烏國4套「海馬斯」（HIMARS，高機動性多管火箭系統）；同日俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，不會允許烏國在基輔政府控制下的地區，擁有能「直接威脅」俄國的武器，因此，俄軍在烏國的「特殊軍事行動」不再只限於烏東，將擴大至南部地區。

奧斯汀宣佈的追加軍援，是白宮本週稍後將公佈的拜登政府第16輪以「總統撥款權」對烏國軍援方案的一部分，美國援烏HIMARS總計將因此增加到16套。奧斯汀與盟邦視訊會議討論烏克蘭戰爭，表示「（我們）將繼續找出創新的方法，維持我們對烏國軍隊英勇男女官兵的長期支持，而且我們將量身訂做我們的援助，來確保烏克蘭有科技、彈藥和強大火力自衛。」

請繼續往下閱讀...

烏軍最近在南部的反擊正緩慢地奪回一些先前遭俄國奪取的土地，烏國和軍事分析家歸功於西方支援的長程火砲，扭轉戰場動態，而且俄國官員也已經注意到這一點。

俄羅斯外長拉夫羅夫20日表示，俄國擴大在烏國軍事行動，不再「只在」烏東頓巴斯地區，「也包括赫爾松、札波羅熱以及其他一些地區」。他指出，西方援烏武器是莫斯科決定擴大打擊焦點的因素之一，不允許烏國在基輔政府控制的部份擁有會直接威脅俄國和烏東親俄共和國領土的武器。

烏國表示，使用西方提供的多管火箭發射系統已經成功攻擊30處俄軍後勤、彈藥樞紐；20日烏軍利用美國援助的「海馬斯」攻擊赫爾松的聶伯河渡河橋樑安東尼夫斯基橋（Antonivskyi Bridge ），橋樑嚴重受損。英國國防部指出，這座1.4公尺長的橋樑，是俄軍在河西岸佔領區運輸補給的唯二陸路渡河點，遭烏軍攻擊後或許還堪使用，但是「是俄軍的一大弱點」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法