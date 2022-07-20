12套還不夠！白宮：將有更多「海馬斯」援烏

由「海馬斯」發射出的M31「導向式多管火箭彈」（GMLRS），彈頭前端部位有特殊GPS尋標器。（取自美國陸軍官網）

2022/07/20 17:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭持續抵禦俄軍入侵之際，美國援烏的M142高機動多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）已取得一系列戰果，拜登政府預計本週稍後將宣布對烏克蘭新一套安全援助方案，其中包括提供更多的「海馬斯」。

據烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）19日在記者會宣布這項消息。

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柯比說：「我們將繼續向烏克蘭提供歷史水平的安全援助。本週稍晚，政府將宣布一項新的對烏克蘭的軍事裝備援助計劃。這將是拜登擔任總統以來，對烏克蘭的第16援助方案。」

柯比說，新的援助計劃將包括額外的「海馬斯」 系統，「烏克蘭人已經非常有效地使用這些系統來改變戰場上的局勢。」

迄今為止，美國已承諾部署12套「海馬斯」，其中部分已投入實戰，取得輝煌戰果。柯比沒有說明增援數量，但他表示，美國也將提供額外的火箭彈及其他砲彈。

根據已知的訊息，美國提供烏克蘭「海馬斯」發射的火箭彈，是M31系列「導向式多管火箭彈」（GMLRS）火箭，射程約70公里，目前尚無跡象顯示美國準備提供烏克蘭射程300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。

海馬斯發射ATACMS戰術飛彈的瞬間，目前美國尚未提供烏克蘭這款飛彈。（取自美國陸軍官網）

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