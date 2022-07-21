白宮示警：俄端克里米亞劇本 直吞烏領土

俄羅斯總統普廷十九日在伊朗德黑蘭準備與土耳其總統艾多根會面，乾等了將近一分鐘，才等到艾多根出現；媒體解讀艾多根似乎是為了二○二○年兩人在莫斯科會談時，他在會議室門口等了兩分鐘報一箭之仇。（法新社）

2022/07/21 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國白宮國安會十九日警告，俄羅斯正在重施二○一四年吞併烏克蘭克里米亞的故技，將在今年強佔更多烏國領土，目標是赫爾松、札波羅熱和頓巴斯的頓內茨克、盧甘斯克。

目標強取赫爾松等4地

白宮國安會發言人柯比指出，西方情報以及已經公開的資訊都提供「有力證據」，顯示俄羅斯總統普廷打算「直接侵犯烏克蘭的主權」，強取上述四個地區。他說，「俄羅斯正開始上演你可以稱為『吞併劇本』，非常類似我們在二○一四年所見的那一套」，先安排「假」公投加入俄羅斯聯邦，之後以此為由，吞併烏國領土。他說，假公投「將在今年稍晚進行，有可能與俄國的地方選舉同時」。

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柯比表示，武力吞併會「嚴重違反聯合國憲章」，華府「不會允許」俄國吞併「而不受到挑戰、懲罰」，美國會祭出更多制裁，俄國「會比現在更遭全球唾棄」。

美國國防部長奧斯汀二十日指出，將追加提供烏國四套「海馬斯」（HIMARS，高機動性多管火箭系統），美國援烏HIMARS總計將因此增加到十六套。

就在白宮示警俄國的意圖後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫二十日說，在烏國的「特殊軍事行動」不再「僅限於」東部頓巴斯，「也包括赫爾松、札波羅熱以及其他一些地區」。他並表示，在俄軍攻勢正在推進的此刻恢復和談，「沒有道理」。拉夫羅夫指出，西方援烏武器是莫斯科決定擴大打擊焦點的其一因素，不能允許基輔政府控制的地區擁有會直接威脅俄國的武器。

烏國使用西方提供的多管火箭發射系統，已經成功攻擊三十處俄軍後勤、彈藥樞紐；二十日烏軍利用美國援助的「海馬斯」攻擊赫爾松的聶伯河橋樑安東尼夫斯基橋，橋樑嚴重受損。烏國總統幕僚長葉爾馬克說，烏國必須在冬天前打贏這場仗，若讓戰爭拖到冬天，俄國將有時間重整旗鼓，屆時情勢將變得「更困難」。

普廷十九日在德黑蘭與土耳其總統艾多根會談，表示烏國穀物出口已有「進展」，但放鬆黑海海運控制的前提是，西方解除對俄國穀物出口限制。會談意外插曲是，艾多根讓普廷在鏡頭前「罰站」、等了將近一分鐘才出現，媒體解讀似乎是為二○二○年莫斯科會談時，艾多根等了普廷兩分鐘報一箭之仇。

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