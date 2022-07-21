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    援烏「海馬斯」加碼到20多套！五角大廈表態不提供遠距火砲

    海馬斯發射ATACMS陸軍戰術飛彈的瞬間，ATACMS射程達300公里，但五角大廈明確表示，目前提供給援烏「海馬斯」發射的彈藥，射程上限為80公里。（圖擷取自美國陸軍官網）

    海馬斯發射ATACMS陸軍戰術飛彈的瞬間，ATACMS射程達300公里，但五角大廈明確表示，目前提供給援烏「海馬斯」發射的彈藥，射程上限為80公里。（圖擷取自美國陸軍官網）

    2022/07/21 05:41

    〔編譯記者陳成良／綜合報導〕美國援烏的M142高機動多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）取得輝煌戰果，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）20日宣布，美國及其盟國已承諾向烏克蘭提供20多套「海馬斯」，其中12套已轉交。不過，五角大廈明確表態，現階段不會提供射程80公里以上的火砲供「海馬斯」發射。

    密利與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）共同出席記者會，在密利發言前，奧斯汀表示，美國將加碼援助烏國4套「海馬斯」，援烏HIMARS總計將因此增加到16套，該裝置與射程80公里的火箭彈一起轉交。

    密利則透露，其他盟國也將提供這款抗俄利器，使總數達到20多套，不過他沒說明是哪些國家。據估計，北約組織現役「海馬斯」共有約540套。

    密利說：「目前我們已經向烏克蘭轉交12套海馬斯多管火箭系統，是美國和盟友許諾提供20多套中的一部分。」

    根據已知的訊息，美國提供烏克蘭「海馬斯」發射的火箭彈，是M31系列「導向式多管火箭彈」（GMLRS）火箭，至於美國未提供射程相近，但火力覆蓋面更大的M30，據稱是其配備的是多用途集束彈頭，有誤傷平民目標的顧慮。

    「海馬斯」可發射陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），射程達300公里，但已被密利排除在外。他表示，提供給烏克蘭的HIMARS火箭彈射程為80公里，這是一個相當長的距離，而烏軍也非常有效地達到了目標，美國目前不會提供射程更遠的HIMARS彈藥。

    先前便傳出，白宮因擔心烏克蘭可能動用這種武器對俄羅斯境內發動襲擊，從而擴大和延長衝突，所以有所顧忌，美國是在烏克蘭承諾不對俄國本土發動攻擊後，才答應提供「海馬斯」。

    美國參謀首長聯席會議主席密利。（美聯社檔案照）

    美國參謀首長聯席會議主席密利。（美聯社檔案照）

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