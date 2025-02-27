6成不還！泡麵土地公難敵呆帳 彰化芬園福榕宮停借發財金

芬園大竹福榕宮今年農曆年有大批信眾前來祈福，還不忘帶一箱箱泡麵捐給廟方。（許池沼提供）

2025/02/27 08:44

〔記者湯世名／彰化報導〕誰借錢不還？彰化縣芬園鄉大竹村福榕宮除了「土地公請吃泡麵」遠近馳名，每年農曆大年初一到初六還會舉辦擲筊借600元發財金活動，6年來吸引大批民眾借錢，不過卻也有高達6成「呆帳」，廟方吃不消，今年只好無奈停辦。

彰化縣花壇鄉文德宮開辦求借發財金已10年，至今借出約3000餘萬元，也有2成「債務人」不還錢，累積約600萬元「呆帳」，只得裁減人力因應。無獨有偶，以請吃泡麵聞名的芬園鄉大竹福榕宮，除了讓信眾免費吃泡麵補財庫，6年前還開辦借發財金活動，民眾在向土地公請示後，只要擲出1個聖杯，就可以借600元，每年都吸引大批民眾前來借發財金。

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福榕宮副主委許池沼指出，他們從2019年起，每年農曆春節大年初一到初六舉辦借發財金活動，每年都有逾200人來借錢，每次借錢他們都會登記資料，借期1年。不過自從開辦以來，每年都有高達6成的「呆帳」，就算打電話或寄明信片催繳，效果也有限，但連續6年都如此，廟方實在是吃不消，因此今年只能無奈取消，原本高掛在廟裡的發財金告示牌也在今年農曆年前拆除，不少人還前來詢問，得知原因後都相當失望，但也都能理解。

許池沼說，他們對尚未還款者仍抱持信心，有的可能是手頭不方便，有的或許搬家或忘掉了，若真的不還錢，廟方也只能當作是在做功德。

由於有6成借錢不還！芬園大竹福榕宮原本高掛的發財金招牌，已在今年農曆年前拆除。（資料照）

芬園大竹福榕宮原本高掛的發財金招牌，已在今年農曆年前拆除。（許池沼提供）

芬園大竹福榕宮今年農曆年有大批信眾前來祈福，還不忘吃碗泡麵補財庫。（許池沼提供）

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