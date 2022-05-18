與習近平熱線 菲準總統小馬可仕︰持續親中路線擴大兩國關係

菲律賓總統當選人小馬可仕18日與中國國家主席習近平通電話。圖為小馬可仕11日在競選總部與支持者慶祝勝選。（路透）

2022/05/18 18:45

〔編譯張沛元／綜合報導〕菲律賓總統當選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）18日與中國國家主席習近平透過電話進行「重要」會談，稱其所領導的菲國政府將擴大與中國的關係與轉為更活躍積極，以及北京當局已保證會支持他的「獨立外交政策」。

上週以壓倒性票數勝選的小馬可仕說，習近平同意與他就更多議題進行更全面的討論，以及認可其父在打開兩國外交關係上所扮演的角色。64歲的小馬可仕是菲律賓前獨裁者馬可仕之子。

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針對他上台後的菲中關係，小馬可仕透過聲明指出，今後的方向是擴大菲中關係，不僅是外交與貿易關係，還有文化、甚至是教育、知識與健康關係，以化解雙方現有的任何小歧見。

小馬可仕說，他告訴習近平，不能讓兩國間現存的衝突或困難演變到具有歷史重要性。中菲關係近年來因北京當局聲索南海主權，以及中國漁船與海警船入侵菲國領海等爭議而陷入動盪。

中國駐馬尼拉大使館也發表聲明證實習近平與小馬可仕通電話，並稱該對話重點在於雙邊關係與區域發展。

小馬可仕上週以囊括近59%的選票在總統大選中勝出，將於6月底就任。許多分析家預測，小馬可仕會尋求與北京當局建立更穩健的關係，持續即將卸任的杜特蒂（Rodrigo Duterte）總統的睦鄰政策，同時與防禦盟友美國維持密切關係。

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