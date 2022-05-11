菲律賓小馬可仕大選勝出 外媒：更親中疏美

馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）在9日總統大選以壓倒性之姿篤定當選。（美聯社）

2022/05/11 19:18

〔中央社〕菲律賓前獨裁者馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）在9日總統大選以壓倒性之姿篤定當選，外界預期他會重塑菲律賓與美中關係，路線將更靠攏北京。

路透社報導，小馬可仕與中國有長期聯繫，同時他也尋求與中國國家主席習近平就南海爭議海域達成新協議。

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2016年，荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）仲裁法庭就菲律賓控中國主張南海主權一案，裁定菲律賓勝訴。但小馬可仕在競選期間受訪時表示，由於中國不承認，這項裁決「無效」，他表示將尋求與中國達成雙邊協議以解決分歧。

他告訴DZRH廣播電台：「如果你讓美國進來，就是讓中國成為你的敵人 。我認為我們可以（與中國）達成協議。事實上，中國大使館的人是我的朋友。我們一直在討論這件事。」

當時帶領菲律賓團隊參與仲裁的菲國最高法院前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）怒批小馬可仕「背叛」。他說:「他站在中國那邊對付菲律賓。」

另一方面，小馬可仕與美國的關係則因藐視法庭命令而趨於複雜。1995年，夏威夷法院下令要馬可仕家族向其父統治時期受害者支付20億美元賠償，但小馬可仕拒絕配合。

由於他和他的母親面臨藐視法庭的裁決和3.53億美元的罰款，小馬可仕迄今已有15年未曾訪問美國。

馬尼拉安全專家班勞依（Rommel Banlaoi）說：「小馬可仕也希望他野心勃勃的基礎建設議程能吸引來自中國的投資。馬可仕家族對中國行有著非常美好的回憶。」

小馬可仕的父親1965年至1986年統治菲律賓長達20年，是美國的親密盟友，但開始與中國接觸是在1975年建交後。

在此前一年，18歲的小馬可仕陪伴母親伊美黛（Imelda）訪問北京，這趟歷史性旅程為雙邊外交緩和鋪路。從影片可以看到這位興奮的年輕人與中國領導人毛澤東會面。

此後小馬可仕便時常造訪中國。根據揭密網站維基解密（WikiLeaks）2007年3月取得美國大館發送到華府的電報，指出小馬可仕「2005年和2006年頻繁前往中國招商引資」。

就在這份電報發出後一個月，中國就在小馬可仕擔任省長的北伊羅科斯省首府佬沃市（Laoag City）設領事館。菲國擁有近1.1億人口，相較下佬沃市人口只有10.2萬，卻是中國在菲律賓除了馬尼拉領事館之外，唯一的另座領事館。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在記者會上表示，現在評論菲律賓大選結果對雙邊關係的可能影響還太早，但表示「期待重新建立我們特別的夥伴關係」，並與馬尼拉的新政府合作。

小馬可仕發言人沒有立即就他作為總統訪美計畫發表評論的請求回應。美國國務院和司法部也沒有就是否會給予外交豁免權置評。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）東南亞研究主任波林（Greg Poling）表示：「小馬可仕篤定勝利將讓華府很多人感到失望。」

他說：「但這並未改變美菲聯盟現在比以往任何時候更加重要的事實，美國需要繼續深化雙邊關係。」

班勞依則表示，小馬可仕將尋求維持與美國的聯盟，但保持開放的選項。他說：「將取決於小馬可仕執政下的美菲雙邊關係如何，重新談判共同防禦條約仍是個選項。」

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