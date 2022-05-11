菲國大選》小馬可仕搭杜特蒂長女 篤定當選

小馬可仕已拿下足夠票數篤定當選總統。圖為小馬可仕的支持者10日在曼達盧永的競選總部外，高舉報導勝選消息的報紙。（法新社）

2022/05/11 05:30

民眾憂獨裁復辟 紛上街示威

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓九日舉行總統大選，依據目前開票結果，菲律賓前獨裁總統馬可仕之子小馬可仕和競選搭檔、杜特蒂總統長女薩拉得票數遙遙領先，輾壓對手，篤定成為菲律賓下一任正副總統。有民眾擔心，兩大政治世家壟斷政壇會令國家體制走向獨裁，紛紛上街示威。此外，小馬可仕上任後，如何處理與美國和中國的關係，備受矚目。

98％計票完成 小馬可仕獲56％

正式計票預計月底公佈，在約九十八％已完成計票的選票中，小馬可仕得票率五成六，獲近三千一百萬張，比主要對手、現任副總統羅貝多得票高出一倍以上，成為菲國近代史上，首位在總統選舉中贏得絕對多數票的候選人；至於另一名總統候選人、前世界拳王巴喬以不到四百萬票位居第三，得票率為六．八三％。

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總統、副手同時選 分開計票

菲律賓的總統、副總統選舉是同時舉行但分開計票，薩拉得票是主要競爭對手三倍，其父杜特蒂六年任期鐵腕掃毒至少造成六千兩百人死亡，被控侵犯人權，外界預計若國際刑事法庭做出起訴，小馬可仕會出手阻撓。

六十四歲的小馬可仕勝選後發表聲明，呼籲民眾「不要以我的祖先來評斷我，請根據我的表現來評斷」。他說，成千上萬民眾投票給他，是基於我們傳達的團結訊息信念。小馬可仕雖以團結為訴求，但政治分析家並不看好他能促進團結。

不管是馬可仕或杜特蒂，任期內都有打壓人權的殘暴紀錄，馬可仕家族更是貪污弊案纏身，許多在戒嚴時期的倖存者、人權團體都相當擔憂，如果他們的子女勝選，恐讓威權再度復辟。小馬可仕至今仍拒絕為父親獨裁統治道歉，面對父親的歷史爭議，小馬可仕低調處理外也予以美化。

社群戰吸年輕票 美化獨裁時代

小馬可仕團隊被指投入大筆資金打社群媒體「空戰」、帶風向，更推出許多影音內容，淡化獨裁統治標籤，還將殘酷鎮壓和貪腐的時代描寫成菲律賓「黃金時代」，吸引到一些沒經歷過老馬可仕時代的年輕選民。

約四百人十日在菲國中選會外抗議，其中大部分是學生，他們指控選舉有弊；人權組織「人權促進陣線聯盟」（Karapatan）呼籲菲律賓人拒絕小馬可仕的新總統職位，稱其建立在謊言和假訊息之上。

美國有線電視新聞網（CNN）分析，大選過後菲律賓可能調整與美國和中國這兩個大國的關係，將改變亞洲的力量平衡；「美國之音」則指出，小馬可仕未來六年如何處理與華盛頓和北京的關係，將對美國印太戰略的實施產生關鍵性影響。

文中稱，小馬可仕曾經說過他會向南海海域派出軍艦，以保護菲律賓的領海與主權。但他更主張透過與中國的雙邊互動來處理分歧，這與北京謀求排除美國和國際社會的干預、以一對一的方式處理南海主權糾紛的策略一致，也會使馬尼拉在與北京的主權爭執中處於劣勢。

菲律賓股市十日一度重挫三％，終場跌幅收斂，下挫○．六％。菲律賓披索兌美元則升值○．四％。

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