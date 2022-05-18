連私生女也被公幹！ 《紐時》：普廷私生活因制裁曝光

據稱是普廷私生女的19歲網紅羅佐娃，已關閉IG帳號。（翻攝自推特@Charles03816030）

2022/05/18 16:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭後，隨著普廷總統的親信及家人成為西方國家制裁對象，此前籠罩在神秘面紗下的普廷私生活逐漸曝光。

據《紐約時報》報導，普廷除了與離異前妻所生2名女兒以外，還有4名非婚生子女。其中之一是他與清潔婦出身的克里維諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）所生的19歲女兒羅佐娃（Luiza Rozova）。

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報導稱，克里維諾吉赫在生下羅佐娃後，成為了有「普廷私人金庫」之稱的俄羅斯銀行（Bank Rossiya）的股東，備受矚目。

去年，國際調查記者聯盟（ICIJ）公開披露的「潘朵拉文件（Pandora Papers）」稱，克里維諾吉赫的資產規模或達到1億500萬美元（約新台幣31億元），其中包括價值375萬美元（約新台幣1億1000萬元）的摩納哥豪宅。

羅佐娃常有意無意在IG炫耀她與普廷的關係，還在一次採訪中承認自己長得很像普廷。俄烏開戰後，羅佐娃也被波及，她的IG遭大量網友灌爆，慘被罵「戰犯」、「惡魔的女兒」等語，還有消息稱普廷將他們一家人藏在一處地下堡壘，這件事也被網友罵爆，讓羅佐娃不得已將IG帳號關閉。

報導稱，普廷現正交往中的第3任女友，是俄羅斯退役體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva），傳聞2人至少育有3個孩子。

《紐時》援引瑞士媒體報導稱，卡巴耶娃2015年在瑞士一家醫院生下普廷的孩子。當時有一家俄媒曾報導稱，卡巴耶娃於2019年誕下雙胞胎，但該報導已被刪除。

本月3日，俄羅斯獨立媒體「General SVR」報導稱，卡巴耶娃最近又懷孕了。據稱，普廷得知這一消息，大受衝擊。

俄羅斯前體操選手卡巴耶娃（見圖）據傳與普廷有「密切私人關係」。（法新社資料照）

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