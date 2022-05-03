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    又通話了！與馬克宏長談2小時 普廷要西方停止軍武援烏

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，右）今（3）日與俄總統普廷（Vladimir Putin，左）長談2個小時，普廷稱俄仍對談判保持開放態度，但要求西方停止軍援烏克蘭，並指控烏態度前後不一，無心終結戰事。（法新社）

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，右）今（3）日與俄總統普廷（Vladimir Putin，左）長談2個小時，普廷稱俄仍對談判保持開放態度，但要求西方停止軍援烏克蘭，並指控烏態度前後不一，無心終結戰事。（法新社）

    2022/05/03 23:08

    〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週成功連任後，今（3）日首度與俄總統普廷（Vladimir Putin）通話，雙方長談2個小時，普廷稱俄仍對談判保持開放態度，但要求西方停止軍援烏克蘭，並指控烏克蘭態度前後不一，無心終結戰事。

    據《法新社》報導，法總統馬克宏時隔逾1個月，今（3）日與俄總統普廷熱線長談2小時，雙方聚焦商討烏克蘭情勢。普廷雖然在談話中宣稱俄方一直對談判抱持開放態度，但不斷指控烏克蘭態度前後不一致，且歐洲各國刻意忽略烏克蘭犯下「戰爭罪行」（war crime）的事實。

    此外，普廷也要求西方停止對烏克蘭援助軍武，至於馬克宏所提出的全球糧食安全危機，普廷則將一切矛頭指向西方對俄羅斯的制裁。

    據悉，俄羅斯侵略烏克蘭至今已超過2個月，造成逾1300萬人流離失所，釀成歐洲自二戰以來最嚴重的難民危機。

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