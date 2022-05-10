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    普廷恐狗急跳牆！美情報首長示警：可能祭出更激烈手段

    美國國家情報首長海恩斯指出，烏克蘭已進入消耗戰模式，普廷很有可能將轉採「更激烈手段」。

    美國國家情報首長海恩斯指出，烏克蘭已進入消耗戰模式，普廷很有可能將轉採「更激烈手段」。

    2022/05/10 23:42

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已超過70天，美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）10日示警，烏克蘭已進入消耗戰模式，普廷很有可能將轉採「更激烈手段」，避免戰敗。

    據英國《衛報》報導，海恩斯今（10）日指出，普廷很有可能研判俄羅斯比對手更有撐過難關的能力和意志，而且正打著如意算盤，認為美國、歐盟將受不了糧食短缺、通貨膨脹及能源飆漲壓力而退縮。

    海恩斯說，俄烏雙方都認為自己能夠持續取得軍事進展和優勢，短期內雙方很難有談判妥協的可能。烏俄戰爭已經進入消耗戰階段，而普廷的野心與俄軍常規軍事能力出現落差，也意味著接下來的幾個月內，戰況將變得更加無法預測，而且極有可能快速升級。

    他研判，目前事態走向，讓普廷越來越有可能採取更激烈的手段，包括在國內實施戒嚴、重新調配工業生產，或當他認定將敗於烏克蘭時，為防戰事繼續拖延而快速升級軍事行動等級。

    海恩斯最後警告，接下來幾週最有可能的引爆點（flashpoint），應當是俄羅斯對西方援烏進行恐嚇、對西方制裁予以報復，或對西方企圖推翻普廷政權展開反擊。

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