為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    普廷對戰爭正失去信心 前俄羅斯總理：他毀掉所有民主國家特徵

    俄羅斯前總理卡西亞諾夫表示，普廷對戰爭的信心已經開始動搖。（美聯社）

    俄羅斯前總理卡西亞諾夫表示，普廷對戰爭的信心已經開始動搖。（美聯社）

    2022/05/15 12:10

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著俄羅斯軍隊在烏克蘭境內受挫，俄羅斯入侵烏克蘭的進度也不如預期，總統普廷近期動態也因此備受外界關注。前俄羅斯總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）接受《德國之聲》訪問時提到，普廷對於烏克蘭戰爭的信心已經開始動搖。

    現年64歲的卡西亞諾夫曾在2000至2004年擔任俄羅斯總理，在他領導的內閣被解散後，卡西亞諾夫曾組成「人民自由黨」，並在2008年參加總統大選．目前卡西亞諾夫被視為反對派人士、流亡海外。卡西亞諾夫接受《德國之聲》訪問時指出，從普廷在5月9日的「勝利日」演說中可看到，普廷的談話並未展現出強者姿態，反而顯得有點緊張且蒼白無力，他可能已經開始意識到「正在輸掉這場烏克蘭戰爭」。

    針對普廷是否了解俄軍在烏克蘭的真實戰況，外界先前猜測普廷可能被下屬矇騙，卡西亞諾夫也對此表達贊同，普廷在開戰前應該是堅信俄軍擁有很強的戰鬥力，認為入侵行動能速戰速決，「我相信他一定有受到誤導」。目前俄軍在烏克蘭境內不斷挫敗，卡西亞諾夫也警告，未來普廷可能會試圖將衝突推向另一個階段。

    回憶起過去與普廷共事的過往，卡西亞諾夫認為普廷的變化很大，當時的俄羅斯也和現在截然不同，卡西亞諾夫表示：「那時候我們獨立的議會、獨立的媒體，還有司法機構，如今已經是完全不同的世界，普廷毀掉了所有民主國家的特徵，現在的俄羅斯是個絕對的威權政權，並且逐漸轉向極權主義。」

    卡西亞諾夫（左）曾在2000至2004年擔任俄羅斯總理。圖為卡西亞諾夫與普廷（右）於2003年合影。（美聯社）

    卡西亞諾夫（左）曾在2000至2004年擔任俄羅斯總理。圖為卡西亞諾夫與普廷（右）於2003年合影。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    敖德薩遭俄軍不斷彈襲 當地親俄政黨高層悔不當初
    2022/05/15 11:16

    敖德薩遭俄軍不斷彈襲 當地親俄政黨高層悔不當初
    俄國會議員嗆：核彈打到英國只需200秒 芬蘭10秒
    2022/05/15 08:10

    俄國會議員嗆：核彈打到英國只需200秒 芬蘭10秒

    十四期絕美綠海無價 成豪客置產首選
    俄軍撤出哈爾科夫一帶 烏克蘭朝俄羅斯補給線進攻
    2022/05/15 07:47

    俄軍撤出哈爾科夫一帶 烏克蘭朝俄羅斯補給線進攻
    11分鐘秘密音檔外流 俄寡頭曝普廷罹血癌
    2022/05/15 07:35

    11分鐘秘密音檔外流 俄寡頭曝普廷罹血癌

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    俄軍失利惹怒普廷！多名高階將領傳遭整肅 總參謀長被停職
    2022/05/15 06:01

    俄軍失利惹怒普廷！多名高階將領傳遭整肅 總參謀長被停職
    沒兵了？ 烏情報：俄軍耗盡BTG儲備 替補部隊訓練差
    2022/05/14 23:40

    沒兵了？ 烏情報：俄軍耗盡BTG儲備 替補部隊訓練差
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播