普廷對戰爭正失去信心 前俄羅斯總理：他毀掉所有民主國家特徵

俄羅斯前總理卡西亞諾夫表示，普廷對戰爭的信心已經開始動搖。（美聯社）

2022/05/15 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕隨著俄羅斯軍隊在烏克蘭境內受挫，俄羅斯入侵烏克蘭的進度也不如預期，總統普廷近期動態也因此備受外界關注。前俄羅斯總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）接受《德國之聲》訪問時提到，普廷對於烏克蘭戰爭的信心已經開始動搖。

現年64歲的卡西亞諾夫曾在2000至2004年擔任俄羅斯總理，在他領導的內閣被解散後，卡西亞諾夫曾組成「人民自由黨」，並在2008年參加總統大選．目前卡西亞諾夫被視為反對派人士、流亡海外。卡西亞諾夫接受《德國之聲》訪問時指出，從普廷在5月9日的「勝利日」演說中可看到，普廷的談話並未展現出強者姿態，反而顯得有點緊張且蒼白無力，他可能已經開始意識到「正在輸掉這場烏克蘭戰爭」。

請繼續往下閱讀...

針對普廷是否了解俄軍在烏克蘭的真實戰況，外界先前猜測普廷可能被下屬矇騙，卡西亞諾夫也對此表達贊同，普廷在開戰前應該是堅信俄軍擁有很強的戰鬥力，認為入侵行動能速戰速決，「我相信他一定有受到誤導」。目前俄軍在烏克蘭境內不斷挫敗，卡西亞諾夫也警告，未來普廷可能會試圖將衝突推向另一個階段。

回憶起過去與普廷共事的過往，卡西亞諾夫認為普廷的變化很大，當時的俄羅斯也和現在截然不同，卡西亞諾夫表示：「那時候我們獨立的議會、獨立的媒體，還有司法機構，如今已經是完全不同的世界，普廷毀掉了所有民主國家的特徵，現在的俄羅斯是個絕對的威權政權，並且逐漸轉向極權主義。」

卡西亞諾夫（左）曾在2000至2004年擔任俄羅斯總理。圖為卡西亞諾夫與普廷（右）於2003年合影。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法