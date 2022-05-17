「4對1」震懾中國！美軍「閃電航艦」進駐西太平洋

美利堅級兩棲突擊艦第2號艦「的黎波里號」。（圖擷取自美國海軍官網）

2022/05/17 23:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕上月才完成「閃電航艦」（Lightning Carrier）概念驗證的美國海軍美利堅級兩棲突擊艦第2號艦「的黎波里號」（USS Tripoli - LHA 7），近日已抵達西太平洋，支援區內的2艘尼米茲級航空母艦林肯號、雷根號，加上日本海上自衛隊的出雲號，與中國航空母艦遼寧號形成「4對1」的對峙局面。

《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）報導，「的黎波里號」兩週前在沒有對外公布的情況下，從加州聖地牙哥海軍基地前往西太平洋展開獨立部署。

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據美國國防部的照片，這艘排水量4.5萬噸的軍艦14日在第七艦隊行動區西太平洋。報導指，美國海軍及陸戰隊測試該艦作為航空母艦打擊群的附加能力。

與傳統的兩棲攻擊艦不同，「的黎波里號」不配備兩棲登陸作戰的井圍甲板（well deck，又稱塢艙），改為重視航空戰鬥。它4月初在加州外海進行「閃電航艦」測試時，可短距起飛、垂直降落的F-35B「閃電Ⅱ」聯合攻擊匿蹤戰機，登艦數量多達20架，創下美方兩棲攻擊艦搭載這款戰機的最高紀錄。

派駐日本、同樣搭載隱形戰機的姊妹艦「美利堅號」（USS America -LHA-6）正在維修，的黎波里號這次進駐西太平洋，將填補行動空缺。

「的黎波里號」與「美利堅號」都具備輕型航空母艦特質，可搭載美國陸戰隊的F-35B「閃電Ⅱ」聯合攻擊機、MV-22B「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機等機體，進行快速突擊。

「的黎波里號」已確認可以支持美國陸戰隊的空中行動，讓陸戰隊機群、陸戰隊員和海軍艦艇官兵在發射、回收、移動、操縱演練中，熟悉海空協同發揚戰力。

美軍「閃電航艦」的概念，其設想是打造一款能攜帶F-35B垂直起降戰機的小型航空母艦，讓其更加發揮「海上控制/海上拒止」（sea-control/sea-denial ）的作用。

美利堅級兩棲突擊艦首艦「美利堅號」2019年10月在東太平洋進行例行訓練時，就成功搭載12架F-35B戰機，使其從兩棲突擊艦轉型為輕型航空母艦，被視為空前創舉。

美軍強調，這項測試並非計畫以小型的「閃電航艦」替代大型正規航艦，而是著眼於強化武力投射能量，使美軍在印太地區作戰時能具備更迅速有效的空中戰力。

美日中航艦西太平洋別苗頭。（圖擷取自美國海軍、日海自官網，本報後製處理）

美軍第七艦隊核動力航空母艦林肯號近日在西太平洋活動。 （美聯社）

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