遼寧號持續在西太平洋活動 陳明通：給我們學習、應對的機會

國安局長陳明通今天在立法院答詢時指出，將中國「遼寧號」航空母艦編隊在台灣東方海面活動看待為年度操演，「當然給我們學習、應對的機會」。（記者廖振輝攝）

2022/05/16 19:04

〔記者吳書緯／台北報導〕中國海軍「遼寧號」航空母艦及多艘艦艇所組成的編隊1日由東海進入太平洋，迄今仍在台灣東方的西太平洋活動。國安局長陳明通今（16）日表示，中國「人民解放軍」在軍事革命後「一步一步往前推」，此事不是造成格局改變的歷史事件，將它看待為「年度操演」，「當然給我們學習、應對的機會」。

立法院外交及國防委員會今邀請陳明通、外交部次長田中光報告「印太最新情勢發展與未來動向」，並備質詢；民進黨立委趙天麟透過視訊質詢，指遼寧號迄今仍在太平洋，並進行艦載機起降演訓，前後已十多天，詢問陳明通如何解讀此事。

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陳明通：中國想證明疫情下仍保一定軍力

陳明通說，中國「人民解放軍」軍事革命後，設定了戰區主戰，也有一系列的演習、演練，基本上實戰化的演練，這都是年度規劃，「一波一波往前推」，因為最重要就是不放棄武力對台，所以他常說「匪偽謀我日亟」，可以看到解放軍整個進程並沒有停，一步一步往前推，想證明在疫情期間，還是有一定的軍事能力。

陳明通說，很多事情都是兩面的，以現在俄烏戰爭的情況之下，全世界有更高的共識，不能用這樣的理由去入侵一個國家，相信中共也會看到，所以是否發動對台作戰，本身是政治決定，俄烏戰爭也給北京當局有相當程度的思考，但就軍事操作部分，因為人民解放軍的軍事革命，基本上是一步一步操作，台灣必須很嚴肅面對這個事情。

不過，陳明通說，「但是以當下，我不認為有什麼特別」，不是造成格局改變的歷史事件，把它看待年度操演，一步一步往前推，「也讓我們看到她將來要怎麼樣，當然給我們學習、應對的機會」。

陳明通：普廷、習近平健康並非外傳那樣

針對俄羅斯總統普廷、中共領導人習近平皆被媒體報導身體狀況不佳，罹患癌症等情況；陳明通說，國安局有一定程度掌握，「健康狀況沒有如所媒體說的」，今天要講的是，一個獨裁者可以發動戰爭、損人不利己的事情，真的要嚴肅面對的是，獨裁者對人類文明、對世界秩序造成的風險，而不是他們身體不好、怎麼樣了。

陳明通表示，應該更看重的是這個制度的本身，不要怪罪於他身體不好，就國安局了解，普廷身體沒有媒體報導的癌症或怎麼樣，而普廷發動戰爭，純粹就是一個獨裁者，乾坤獨斷、活在自己的想像、要恢復過去的光榮，所以發動戰爭，所以全世界都看不下去，才聯合起來杯葛他。

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