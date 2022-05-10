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    岸信夫：「遼寧號」演訓艦載機起降逾200次

    日本防衛省統合幕僚監部9日公布，中國遼寧號航空母艦8日持續在石垣島南方海面活動，清楚拍攝到直升機起降。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    日本防衛省統合幕僚監部9日公布，中國遼寧號航空母艦8日持續在石垣島南方海面活動，清楚拍攝到直升機起降。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    2022/05/10 14:19

    〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕中國航空母艦「遼寧號」連日來在沖繩縣以南、台灣以東太平洋海空域進行艦載戰機、直升機起降演訓，日本防衛相岸信夫在今天例行記者會中指出，已確認起降次數超過200次。日媒報導，這是歷來距離日本最近的海空演訓，岸信夫表示，鑑於是在日本西南群島和台灣最近的海空域活動，日本必須帶著擔憂持續關注，並抱持著強烈的緊張感進行警戒監視。

    岸信夫指出，遼寧號等8艘中國艦艇，本月2日起從沖繩本島和宮古島之間的宮古海峽進入太平洋南下，3到8日間，在沖繩縣大東島西南約160公里到石垣島南方約150公里海域航行，負責警戒監視的海上自衛隊回報，艦載戰機和直升機從遼寧號進行起降次數超過200次。

    海自出動護衛艦「出雲號」等進行情報收集與警戒監視，根據中方艦載機的起飛，空中自衛隊也緊急升空應對。

    日本產經新聞報導，遼寧號演訓的目的，可能是為了提高航艦等作戰能力和遠洋海空域的作戰執行能力。岸信夫在記者會中表示，鑑於是在日本西南群島和台灣最近的海空域活動，日本必須帶著擔憂持續關注，並抱持著強烈的緊張感進行警戒監視。

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