西太平洋演訓 遼寧號距石垣島僅160公里

中國「遼寧號」航艦近期航跡圖

2022/05/10 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國航空母艦「遼寧號」本月一日進入西太平洋活動，根據日方昨發布資訊，遼寧號已連續六天於沖繩縣以南、台灣以東海域進行艦載戰機、直升機起降訓練，且距離日本石垣島僅一百六十公里。學者研判，「遼寧號」近期可能與進入我防空識別區的中國軍機，進行海空聯合操演，強化周遭海域「反介入／區域拒止」能力，我方及日方須審慎以待。

遼寧號於五月一日通過宮古海峽，自東海進入西太平洋，日本防衛省派「出雲號」多用途護衛艦緊密監控，並逐日發布動態。根據日本防衛省統合幕僚監部資訊揭示，遼寧號穿越宮古海峽時，包括四艘「○五二Ｄ」、「○五五」驅逐艦、一艘「○五四Ａ」護衛艦及一艘「九○一」綜合補給艦伴隨，現僅剩兩艘驅逐艦及一艘綜合補給艦還在編隊之內，前天並移師至石垣島以南一百六十公里處活動。

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值得注意的是，遼寧號自從五月三日起，已連續六天進行艦載機起降訓練，包括「殲十五」戰機、「直十八」、「直九」直升機等皆參與演訓。日方表示，遼寧號前天上午九點至晚間八點，皆有艦載機起降，面對中國軍機可能侵入領空的風險，會以各種可能措施，全年、全天守護人民及領土。

我方知情人士表示，海軍一六八艦隊等單位皆能嚴密監控他國機、艦動態，我方同時也能掌握、因應台灣西南海空域動態，雖近日遼寧號的位置較為靠近台灣，仍位處三百公里之外。

國軍昨發布訊息指，中國一架次「卡二八」反潛直升機昨於我國西南防空識別區（ADIZ）之內現蹤，由於其航跡並未自防空識別區之外延伸，可能自位於我ADIZ之內的中國軍艦起飛，今年五月五日、八日亦有類似情形。

距台僅300公里 威脅台、日

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，遼寧號不同於往年之處在於，今年多於北緯廿二度、東經一百廿五至一百卅度之處活動，為通往沖繩、關島、巴士海峽的戰略要地，與台灣最短距離僅三百公里，對我方、日本皆有威脅；共機近日頻進入我東南外圍空域，亦可能與遼寧號進行海空聯合操演。

共軍六至八日 實兵演練

中共解放軍東部戰區昨天證實，六日至八日，東部戰區組織海、空等兵力，在台灣以東和西南海空域進行實兵演練，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。

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