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    「遼寧號」連3天出沒石垣島南方 艦載機起降不間斷

    日本防衛省統合幕僚監部9日公布，中國遼寧號航空母艦8日持續在石垣島南方海面活動，清楚拍攝到直升機起降。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    日本防衛省統合幕僚監部9日公布，中國遼寧號航空母艦8日持續在石垣島南方海面活動，清楚拍攝到直升機起降。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    2022/05/09 21:51

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國航空母艦「遼寧號」5月1日通過宮古海峽後，現仍於西太平洋活動、演訓。根據日本防衛省統合幕僚監部今（9日）晚公布資訊，「遼寧號」與另3艘艦艇昨天仍停留於日本沖繩縣石垣島南方約160公里處海域，持續進行艦載機起降演訓，日本海上自衛隊「出雲號」護衛艦仍持續緊盯遼寧號編隊動態。

    日本防衛省統合幕僚監部今晚發布訊息指，海上自衛隊於昨天上午9點左右，掌握「遼寧號」航艦、2艘「054D」驅逐艦及1艘「901」綜合補給艦，位於石垣島南方約160公里處海域活動。除此之外，「遼寧號」航艦接續5月3日至7日的活動，昨天仍持續進行艦載機起降作業，包括「殲-15」戰機、「直-9」直升機皆參與演訓。

    根據日方統計，遼寧號自6日至8日皆於石垣島南方活動，分別位於石垣島南方170、150、160公里處，活動範圍僅限於周遭海域。

    日方今日也於社群平台公開發布訊息強調，有鑒於日本於東海、太平洋周遭領空有被侵犯的風險，航空自衛隊「南西航空方面隊」緊急升空並作出應對，日本防衛省、自衛隊將全年、全天採取各種可能措施守護日本領土及人民安全。

    日本防衛省統合幕僚監部公布，中國遼寧號航空母艦8日出沒在石垣島南方西太平洋，圖為艦載機殲15戰機起飛。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    日本防衛省統合幕僚監部公布，中國遼寧號航空母艦8日出沒在石垣島南方西太平洋，圖為艦載機殲15戰機起飛。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    日本防衛省統合幕僚監部公布，中國遼寧號航空母艦8日出沒在石垣島南方160公里海面。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    日本防衛省統合幕僚監部公布，中國遼寧號航空母艦8日出沒在石垣島南方160公里海面。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

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