遼寧號持續在台灣以東操演 日本公布最新跟監情報

日本防衛省統合幕僚監部公布中國海軍艦艇動態。（圖擷取自防衛省統合幕僚監部官網）

2022/05/15 15:30

〔記者吳書緯／台北報導〕中國海軍「遼寧號」航空母艦及多艘艦艇所組成的編隊，自本月1日由東海進入太平洋，迄今仍在台灣以東的西太平洋活動；日本防衛省統合幕僚監部今發布報告指出，包含遼寧號、2艘052D型飛彈驅逐艦、1艘901型綜合補給艦的編隊，14日位於沖繩縣的沖大東島西南方300公里處航行，並持續進行艦載機起降操演。

防衛省統合幕僚監部表示，遼寧號繼3日至12日進行艦載機的起降操演，持續於14日上午9時至晚間9時進行艦載戰機、直升機的起降。

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針對「遼寧號」編隊動態，海上自衛隊派出「涼月號」護衛艦跟隨進行警戒監視、情報蒐集等作業，遼寧號進行起降演練時，自衛隊則是派出戰機緊急升空應對，日方也公布近距離拍攝的遼寧號艦載「殲15」戰機、「直9」直升機、「直18」直升機飛行畫面。

日本共同社中文網昨報導，遼寧號於3日至12日的一連十天起降操演，總計超過200架次，日本防衛省已「加強警惕」，並認為遼寧號長期在台灣附近的太平洋上逗留，是為展現航空母艦作戰執行能力。

對比日本防衛省逐日詳實公布遼寧號進入西太平洋後的操演動態，國人始知遼寧號已於台灣以東的海域操演多日，我國國防部始終未對外公開相關訊息，僅由國防部長邱國正5日在立法院國防委員會接受民進黨立委趙天麟質詢時才透露，遼寧號第70次航訓，第10次離開東海、南海的「遠航」，而國軍都有掌握相關動態，「但國防部不宜發布相關情資，有特殊狀況會對外說明」。

海上自衛隊艦艇拍攝到遼寧號艦載戰機起飛。（圖擷取自防衛省統合幕僚監部官網）

日本海上自衛隊拍攝到遼寧號艦載直升機「直９」飛行狀態。（圖擷取自防衛省統合幕僚監部官網）

日本海上自衛隊拍攝到遼寧號艦載戰機「殲15」飛行狀態。（圖擷取自防衛省統合幕僚監部官網）

日本海上自衛隊拍攝到遼寧號艦載直升機「直18」飛行狀態。（圖擷取自防衛省統合幕僚監部官網）

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