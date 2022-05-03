軍情動態》接替美利堅號 美軍「閃電航艦」LHA-7航向亞太

美利堅級兩棲突擊艦第2號艦「的黎波里號」。（圖擷取自美國海軍官網，本報後製處理）

2022/05/03 20:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕上月才完成「閃電航艦」（Lightning Carrier）概念驗證的美國海軍美利堅級兩棲突擊艦第2號艦「的黎波里號」（USS Tripoli - LHA 7），2日駛離加州聖地亞哥海軍基地，將接替將進入維修期的美利堅級首艦「美利堅號」（USS America -LHA-6），部署西太平洋地區。

「的黎波里號」與「美利堅號」都具備輕型航空母艦特質，可搭載美國陸戰隊的F-35B「閃電Ⅱ」聯合攻擊機、MV-22B「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機等機體，進行快速突擊。4月初在南加州附近海域進行「閃電航母」概念驗證，「的黎波里號」確定能裝載多達20架短距起飛、垂直降落的F-35B。

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美國海軍「第三艦隊」發言人向《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）證實，「的黎波里號」，於2日離開聖地亞哥母港。據USNI News了解，「美利堅號」目前處於維修狀態，是時候該「的黎波里號」進入西太平洋了。

「的黎波里號」已確認可以支持美國陸戰隊的空中行動，讓陸戰隊機群、陸戰隊員和海軍艦艇官兵在發射、回收、移動、操縱演練中，熟悉海空協同發揚戰力。

美軍「閃電航艦」的概念，其設想是打造一款能攜帶F-35B垂直起降戰機的小型航空母艦，讓其更加發揮「海上控制/海上拒止」（sea-control/sea-denial ）的作用。美利堅級兩棲突擊艦首艦「美利堅號」2019年10月在東太平洋進行例行訓練時，就成功搭載12架F-35B戰機，使其從兩棲突擊艦轉型為輕型航空母艦，被視為空前創舉。

美軍強調，這項測試並非計畫以小型的「閃電航艦」替代大型正規航艦，而是著眼於強化武力投射能量，使美軍在印太地區作戰時能具備更迅速有效的空中戰力。

F-35B不僅是首款能從兩棲突擊艦上運作的超音速匿蹤戰機，更是將徹底顛覆美國陸戰航空隊戰法的全新戰機。（法新社）

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