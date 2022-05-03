為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》接替美利堅號 美軍「閃電航艦」LHA-7航向亞太

    美利堅級兩棲突擊艦第2號艦「的黎波里號」。（圖擷取自美國海軍官網，本報後製處理）

    美利堅級兩棲突擊艦第2號艦「的黎波里號」。（圖擷取自美國海軍官網，本報後製處理）

    2022/05/03 20:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕上月才完成「閃電航艦」（Lightning Carrier）概念驗證的美國海軍美利堅級兩棲突擊艦第2號艦「的黎波里號」（USS Tripoli - LHA 7），2日駛離加州聖地亞哥海軍基地，將接替將進入維修期的美利堅級首艦「美利堅號」（USS America -LHA-6），部署西太平洋地區。

    「的黎波里號」與「美利堅號」都具備輕型航空母艦特質，可搭載美國陸戰隊的F-35B「閃電Ⅱ」聯合攻擊機、MV-22B「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機等機體，進行快速突擊。4月初在南加州附近海域進行「閃電航母」概念驗證，「的黎波里號」確定能裝載多達20架短距起飛、垂直降落的F-35B。

    美國海軍「第三艦隊」發言人向《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）證實，「的黎波里號」，於2日離開聖地亞哥母港。據USNI News了解，「美利堅號」目前處於維修狀態，是時候該「的黎波里號」進入西太平洋了。

    「的黎波里號」已確認可以支持美國陸戰隊的空中行動，讓陸戰隊機群、陸戰隊員和海軍艦艇官兵在發射、回收、移動、操縱演練中，熟悉海空協同發揚戰力。

    美軍「閃電航艦」的概念，其設想是打造一款能攜帶F-35B垂直起降戰機的小型航空母艦，讓其更加發揮「海上控制/海上拒止」（sea-control/sea-denial ）的作用。美利堅級兩棲突擊艦首艦「美利堅號」2019年10月在東太平洋進行例行訓練時，就成功搭載12架F-35B戰機，使其從兩棲突擊艦轉型為輕型航空母艦，被視為空前創舉。

    美軍強調，這項測試並非計畫以小型的「閃電航艦」替代大型正規航艦，而是著眼於強化武力投射能量，使美軍在印太地區作戰時能具備更迅速有效的空中戰力。

    F-35B不僅是首款能從兩棲突擊艦上運作的超音速匿蹤戰機，更是將徹底顛覆美國陸戰航空隊戰法的全新戰機。（法新社）

    F-35B不僅是首款能從兩棲突擊艦上運作的超音速匿蹤戰機，更是將徹底顛覆美國陸戰航空隊戰法的全新戰機。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    暖心！美軍吃掉13歲少女的生日蛋糕 77年後幫她歡慶90歲大壽
    2022/04/30 11:07

    暖心！美軍吃掉13歲少女的生日蛋糕 77年後幫她歡慶90歲大壽
    美國防部證實 在德國等3地訓練烏克蘭軍隊
    2022/04/30 08:04

    美國防部證實 在德國等3地訓練烏克蘭軍隊

    有了「秘密武器」讓媽媽秒變姐姐！
    美國防部：美軍撤離阿富汗時遺留2096億元裝備
    2022/04/28 11:01

    美國防部：美軍撤離阿富汗時遺留2096億元裝備
    軍情動態》美海軍計畫2027年22艘巡洋艦全除役 國會憂戰力空窗
    2022/04/23 11:43

    軍情動態》美海軍計畫2027年22艘巡洋艦全除役 國會憂戰力空窗

    經濟部創新循環技術助陣 偕金屬中心獲2022美國愛迪生銀獎
    畫面曝光！美軍「協訓盟邦部隊」 赫見我國陸軍官兵受訓
    2022/04/20 18:05

    畫面曝光！美軍「協訓盟邦部隊」 赫見我國陸軍官兵受訓
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播