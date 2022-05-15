軍情動態》美日聯合「大象漫步」 三澤基地壯盛軍容曝光

美日兩國在日本三澤基地聯合執行「大象漫步」，包含F-35戰機、F-16戰機、EA-18G電子作戰機、P-8A海上巡邏機在跑道上魚貫排列，展現壯盛軍容。（圖擷自三澤基地推特）

2022/05/15 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭戰爭持續延燒，加上北韓近日蠢動，美日兩國在日本三澤基地聯合執行「大象漫步」（Elephant walk），包含F-35戰機、F-16戰機、EA-18G電子作戰機、P-8A海上巡邏機在跑道上魚貫排列，展現壯盛軍容。

日本航空自衛隊三澤基地推特在13日公布最新美日聯合「大象漫步」畫面，包含美國空軍F-16C/D戰機、UC-12F通用聯絡機、EA-18G電子作戰機、P-8A海上巡邏機，日本航空自衛隊F-35戰機、E-2C空中預警機等至少33架軍機在上魚貫前進，場面相當壯觀。

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美日攝影人員也登上日本航空自衛隊三澤直升機空輸隊的CH-47J（LR）契努克直升機，來拍下「大象漫步」的壯盛軍容。

三澤基地在推特上指出，透過這次美日聯合「大象漫步」，除了確認軍機的作戰能力及戰備狀態，也展現出日美同盟的威攝力與應對能力，可為地區的和平與穩定做出貢獻。

美日攝影人員也登上日本航空自衛隊的CH-47J（LR）契努克直升機，來拍下「大象漫步」的壯盛軍容。（圖擷自三澤基地推特）

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