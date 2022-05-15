軍情動態》美日聯合「大象漫步」 三澤基地壯盛軍容曝光
2022/05/15 12:32
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭戰爭持續延燒，加上北韓近日蠢動，美日兩國在日本三澤基地聯合執行「大象漫步」（Elephant walk），包含F-35戰機、F-16戰機、EA-18G電子作戰機、P-8A海上巡邏機在跑道上魚貫排列，展現壯盛軍容。
日本航空自衛隊三澤基地推特在13日公布最新美日聯合「大象漫步」畫面，包含美國空軍F-16C/D戰機、UC-12F通用聯絡機、EA-18G電子作戰機、P-8A海上巡邏機，日本航空自衛隊F-35戰機、E-2C空中預警機等至少33架軍機在上魚貫前進，場面相當壯觀。
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美日攝影人員也登上日本航空自衛隊三澤直升機空輸隊的CH-47J（LR）契努克直升機，來拍下「大象漫步」的壯盛軍容。
三澤基地在推特上指出，透過這次美日聯合「大象漫步」，除了確認軍機的作戰能力及戰備狀態，也展現出日美同盟的威攝力與應對能力，可為地區的和平與穩定做出貢獻。
本日 #航空自衛隊 #三沢基地 と日米共同で #エレファントウォーク と呼ばれる、多数の航空機が滑走路において地上滑走し、多数機運用能力や即応態勢を確認する発進準備訓練を実施しました。本訓練を通じ #日米同盟 の抑止力・対処力を強化し、地域の平和と安定に寄与してまいります。 pic.twitter.com/mKdxLoexYp— 航空自衛隊 三沢基地 （@jasdf_misawa） May 13, 2022