攔截40公里內各種空中威脅！德擬援烏IRIS-T SLM先進防空系統

IRIS-T SLM可攔截方圓40公里以內的各種空中威脅目標。 （取自迪爾防衛網站）

2022/05/16 22:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國4月底克服「心理障礙」，為烏克蘭打破「不提供重武器給交戰方」的先例，決定援烏包括7輛PzH 2000型自走砲、50輛獵豹防空戰車等重型武器，如今又傳出烏克蘭可望獲得德國製造、可攔截方圓40公里內各種空中威脅的IRIS-T SLM先進防空系統！

據《路透》報導稱，最快在11月，IRIS-T SLM及與之配套的先進相位陣列雷達，就可運交烏克蘭。這套武器相當進步，具有快速反應與射後不理的性能。烏克蘭政府也表示期望在未來幾年購買更多此類型防空系統。

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IRIS-T SLM是由德國迪爾防衛公司（Diehl Defence）研發，其使用的攔截飛彈，源於德國為取代美製AIM-9「響尾蛇」而研製的IRIS-T空對空飛彈。

後來在德、法、義3國共同進行的「中程防空系統」（MEADS）計畫中，迪爾公司設計兩種陸射（SL）版本；其中短程版本IRIS-T SLS，使用與IRIS-T空對空飛彈相同的彈體，陸基車輛的4聯裝發射架，也是由戰機用的掛架改裝而來，目前已獲瑞典採用。

中程的IRIS-T SLM則換裝具備向量噴嘴的大型火箭引擎、中段數據鏈系統與新型彈鼻整流罩，並以8聯裝彈箱型式安裝在發射車上，可攔截方圓40公里內各種空中威脅

除了飛彈發射車之外，IRIS-T SLM系統還搭配戰術指管中心、與德國研發的多功能火控雷達（MFCR）車，可有效偵測高速機動戰機、彈道飛彈、巡弋飛彈與無人機等來襲目標。

值得一提的是，迪爾公司在設計所有車輛時，特別將所有組件尺寸限制在標準貨櫃大小內，這代表全套系統能輕易與各種運輸車輛整合，進而保護方圓40公里、最大高度20公里以內的範圍。

IRIS-T SLM是由IRIS-T空對空飛彈改良而來，除換裝新火箭引擎延長射程，彈鼻整流罩也改為尖頭構型。 （取自迪爾防衛網站）

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