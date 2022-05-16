為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    攔截40公里內各種空中威脅！德擬援烏IRIS-T SLM先進防空系統

    IRIS-T SLM可攔截方圓40公里以內的各種空中威脅目標。 （取自迪爾防衛網站）

    IRIS-T SLM可攔截方圓40公里以內的各種空中威脅目標。 （取自迪爾防衛網站）

    2022/05/16 22:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕德國4月底克服「心理障礙」，為烏克蘭打破「不提供重武器給交戰方」的先例，決定援烏包括7輛PzH 2000型自走砲、50輛獵豹防空戰車等重型武器，如今又傳出烏克蘭可望獲得德國製造、可攔截方圓40公里內各種空中威脅的IRIS-T SLM先進防空系統！

    據《路透》報導稱，最快在11月，IRIS-T SLM及與之配套的先進相位陣列雷達，就可運交烏克蘭。這套武器相當進步，具有快速反應與射後不理的性能。烏克蘭政府也表示期望在未來幾年購買更多此類型防空系統。

    IRIS-T SLM是由德國迪爾防衛公司（Diehl Defence）研發，其使用的攔截飛彈，源於德國為取代美製AIM-9「響尾蛇」而研製的IRIS-T空對空飛彈。

    後來在德、法、義3國共同進行的「中程防空系統」（MEADS）計畫中，迪爾公司設計兩種陸射（SL）版本；其中短程版本IRIS-T SLS，使用與IRIS-T空對空飛彈相同的彈體，陸基車輛的4聯裝發射架，也是由戰機用的掛架改裝而來，目前已獲瑞典採用。

    中程的IRIS-T SLM則換裝具備向量噴嘴的大型火箭引擎、中段數據鏈系統與新型彈鼻整流罩，並以8聯裝彈箱型式安裝在發射車上，可攔截方圓40公里內各種空中威脅

    除了飛彈發射車之外，IRIS-T SLM系統還搭配戰術指管中心、與德國研發的多功能火控雷達（MFCR）車，可有效偵測高速機動戰機、彈道飛彈、巡弋飛彈與無人機等來襲目標。

    值得一提的是，迪爾公司在設計所有車輛時，特別將所有組件尺寸限制在標準貨櫃大小內，這代表全套系統能輕易與各種運輸車輛整合，進而保護方圓40公里、最大高度20公里以內的範圍。

    IRIS-T SLM是由IRIS-T空對空飛彈改良而來，除換裝新火箭引擎延長射程，彈鼻整流罩也改為尖頭構型。 （取自迪爾防衛網站）

    IRIS-T SLM是由IRIS-T空對空飛彈改良而來，除換裝新火箭引擎延長射程，彈鼻整流罩也改為尖頭構型。 （取自迪爾防衛網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    瑞典跟進芬蘭 正式宣布有意加入北約
    2022/05/16 22:06

    瑞典跟進芬蘭 正式宣布有意加入北約
    反攻烏東！ 烏軍突擊旅襲擊俄軍迫砲陣地全殲滅
    2022/05/16 21:08

    反攻烏東！ 烏軍突擊旅襲擊俄軍迫砲陣地全殲滅

    二星兄弟搞笑作戲 白沙屯媽祖快樂啟航
    德國擬年底前禁俄油進口 無論歐盟是否達共識
    2022/05/16 13:47

    德國擬年底前禁俄油進口 無論歐盟是否達共識
    衛星照曝光！烏軍狂轟蛇島 俄補給艦起火返港、登陸艦急轉彎
    2022/05/13 18:18

    衛星照曝光！烏軍狂轟蛇島 俄補給艦起火返港、登陸艦急轉彎

    發燒、久咳不癒當心淋巴癌找上門！
    二戰紀念日對俄喊話 德總理：普廷不會贏得這場戰爭
    2022/05/09 08:04

    二戰紀念日對俄喊話 德總理：普廷不會贏得這場戰爭
    烏軍無人機再襲蛇島！ 炸毀俄軍登陸艇、Tor防空系統
    2022/05/07 19:50

    烏軍無人機再襲蛇島！ 炸毀俄軍登陸艇、Tor防空系統
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播