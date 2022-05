衛星照曝光！烏軍狂轟蛇島 俄補給艦起火返港、登陸艦急轉彎

2022/05/13 18:18

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭敖德薩(Odesa)地區軍事管理局發言人布拉楚克(Serhiy Bratchuk)指出,烏軍12日在黑海蛇島附近擊中俄軍後勤補給艦「博布羅夫號」(Vsevolod Bobrov),該艦起火後被拖到克里米亞的港灣城市。衛星照也顯示,1枚飛彈擊中蛇島附近,而俄軍一艘羚羊級(Serna-class)登陸艦馬上急轉彎,疑似在躲避飛彈攻擊。

綜合外媒報導,布拉楚克說,當時博布羅夫號位於烏克蘭與羅馬尼亞海上邊界的蛇島附近,博布羅夫號被烏軍擊中起火,由拖船拖往克里米亞港灣都市塞凡堡(Sevastopol);博布羅夫號是也俄羅斯黑海艦隊最新一艘被擊中的軍艦。

根據《CNN》報導,美國衛星公司「Maxar Technologies」公布的衛星圖像顯示,1枚飛彈擊中蛇島附近,而俄軍一艘羚羊級登陸艦立刻急轉彎,似乎在躲避飛彈。

《CNN》另指出,蛇島附近可看到一艘載有重型起重機的駁船、「岩羚羊」級登陸艦靠近另一艘沉船,尚不清楚此沉船為何沉沒的。

美國《外交政策》(Foreign Policy)專跑五角大廈的記者德奇(Jack Detsch)推文補充說,根據最新衛星圖像顯示,烏克蘭無人機摧毀黑海蛇島的俄羅斯防空系統、地對空飛彈車,並摧毀島上的幾座建築物。

