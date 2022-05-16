瑞典跟進芬蘭 正式宣布有意加入北約

瑞典首相安德森表示，國會大多數議員支持加入北約，將正式提出申請。（路透）

2022/05/16 22:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕芬蘭15日宣布準備申請加入北大西洋公約組織（NATO）後，瑞典政府16日也正式表態有意加入，兩國可望在本週內一同提交申請。此舉將重塑北歐地緣政治地圖。

《路透》報導，瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）16日宣布，將申請加入北約，「瑞典國會廣大多數支持加入，這對瑞典及瑞典人民是最棒的事」。據了解，安德森所屬的「社會民主黨」、最大在野黨「溫和黨」、第三大黨「瑞典民主黨」均贊成。丹麥、法國也隨即表達對此一決定的支持。

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與此同時，芬蘭國會16日對加入北約議案展開馬拉松式辯論，據稱200位議員中有多達150位要求發言。美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈16日訪問赫爾辛基，並與尼尼斯托會談後強調，「美國的目標就是儘快批准申請案」。

俄國總統普廷16日則表示，俄國與芬、瑞兩國並無紛爭，但若兩國境內日後出現軍事基礎設施擴張的情形，俄國必將有所回應。

美國國防部發言人柯比15日接受《英國廣播公司》（BBC）訪問時，被問及一旦芬、瑞兩國在申請期間遭受俄國攻擊，美國是否會派兵應援？他答道，這兩國都擁有現代化軍隊，且與美國關係密切，美國可在必要時提供額外支援。

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