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    烏軍無人機再襲蛇島！ 炸毀俄軍登陸艇、Tor防空系統

    烏軍又派出無人機再度襲擊蛇島上的俄軍，炸毀一艘俄國海軍Serna級登陸艇。（圖取自「Ukraine Weapons Tracker」推特）

    烏軍又派出無人機再度襲擊蛇島上的俄軍，炸毀一艘俄國海軍Serna級登陸艇。（圖取自「Ukraine Weapons Tracker」推特）

    2022/05/07 19:50

    〔即時新聞／綜合報導〕烏軍近期針對蛇島上的俄軍進行多次攻擊，日前一週內曾2度襲擊造成俄軍損失慘重，如今烏軍又派出無人機再度襲擊蛇島上的俄軍，炸毀一艘俄國海軍Serna級登陸艇，並摧毀Tor防空飛彈系統。

    追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」今日分享一段影片，表示烏軍TB2無人機再度襲擊蛇島上的俄軍，一艘俄國海軍Serna級（Project 11770）登陸艇在島上碼頭旁遭到炸毀，在登陸艇附近操作的多名人員也應聲倒地。

    影片中可見，無人機持續轟炸俄軍軍事設施，最後也摧毀島上Tor中低空短程面對空飛彈系統。

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