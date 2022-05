烏軍無人機再襲蛇島！ 炸毀俄軍登陸艇、Tor防空系統

2022/05/07 19:50

〔即時新聞/綜合報導〕烏軍近期針對蛇島上的俄軍進行多次攻擊,日前一週內曾2度襲擊造成俄軍損失慘重,如今烏軍又派出無人機再度襲擊蛇島上的俄軍,炸毀一艘俄國海軍Serna級登陸艇,並摧毀Tor防空飛彈系統。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」今日分享一段影片,表示烏軍TB2無人機再度襲擊蛇島上的俄軍,一艘俄國海軍Serna級(Project 11770)登陸艇在島上碼頭旁遭到炸毀,在登陸艇附近操作的多名人員也應聲倒地。

影片中可見,無人機持續轟炸俄軍軍事設施,最後也摧毀島上Tor中低空短程面對空飛彈系統。

