前線慘況全公開！ 南奧塞提亞助俄士兵：俄軍會戰敗

喬治亞分離地區「南奧塞提亞」日前派出上百名士兵支援俄軍作戰，但這些士兵很快就抗命返鄉，並向該國總統抱怨俄軍前線慘況，還有人堅定地說：「我們相信俄軍會戰敗。」俄羅斯士兵示意圖。（美聯社）

2022/05/07 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，前線不斷傳出缺兵情形，除招募「瓦格納集團」（Wagner Group）等傭兵組織填補兵源缺口，喬治亞分離地區「南奧塞提亞」也派出上百名士兵支援俄軍作戰，但這些士兵很快就抗命返鄉，並向該國總統抱怨俄軍前線慘況，還有人堅定地說：「我們相信俄軍會戰敗。」

綜合外媒報導，烏克蘭武裝部隊參謀本部日前曾指出，俄羅斯因兵源不族而調動駐紮南奧塞提亞的軍力，投入烏克蘭戰事，據傳人數約150人。但這些士兵到了前線才發現俄軍戰況一團糟，因此很快就抗命返鄉。

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南奧塞提亞總統奇比洛夫（Lyudvig Chibirov）日前與這些士兵會面，士兵們表示他們並不是怯戰，「而是不想當炮灰」，痛批俄軍都在欺騙「這裡沒有人害怕，只是他們每一步都在欺騙我們」；有人提到在戰區待了11天後，慶幸沒有遇到敵人，「因為俄軍提供的裝備都不堪使用，前線也缺乏指揮官」。

有士兵透露，戰區的10輛戰車中，只有其中3輛能夠開火攻擊，而迫砲兵的迫擊砲因腳架朽壞已無法使用；另有士兵指出，他隔壁單位提供的裝備有99%無法使用，告知俄軍長官「車子發不動、槍枝不能開，結果對方只回自己看著辦」。

還有士兵抱怨，每次作戰時指揮官都會搞失蹤，不僅擔心指揮官地位不保，還拒絕出面和士兵溝通，結果最後被特戰士兵給揍了很多下。這些士兵也不滿俄軍行動時缺乏備案、也沒有擬定撤退路線，甚至有同袍受傷過了5天都沒有受到治療，醫生還向他收費。

奇比洛夫聽完士兵們描述俄軍前線慘況後，詢問大家是否認為俄軍會戰敗，有士兵就直呼：「是的，我們相信俄軍會戰敗。」

南奧塞提亞於1990年代與喬治亞的衝突中宣佈獨立，成立南奧塞提亞共和國，但未被聯合國與國際上多數國家所承認；俄羅斯於2008年與喬治亞爆發武裝衝突，在戰爭後首先承認南奧塞提亞共和國並建交，其國會議長3月底表示，會在近期採取相關法律途徑，讓南奧塞提亞成為俄羅斯的一部分

‘They Deceived Us at Every Step’: Troops Say #Russia’s War Is in Shambles https://t.co/BGW8GN6fFO — Alexander Vershbow （@ARVershbow） May 5, 2022

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