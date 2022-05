前線慘況全公開！ 南奧塞提亞助俄士兵：俄軍會戰敗

2022/05/07 18:01

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,前線不斷傳出缺兵情形,除招募「瓦格納集團」(Wagner Group)等傭兵組織填補兵源缺口,喬治亞分離地區「南奧塞提亞」也派出上百名士兵支援俄軍作戰,但這些士兵很快就抗命返鄉,並向該國總統抱怨俄軍前線慘況,還有人堅定地說:「我們相信俄軍會戰敗。」

綜合外媒報導,烏克蘭武裝部隊參謀本部日前曾指出,俄羅斯因兵源不族而調動駐紮南奧塞提亞的軍力,投入烏克蘭戰事,據傳人數約150人。但這些士兵到了前線才發現俄軍戰況一團糟,因此很快就抗命返鄉。

南奧塞提亞總統奇比洛夫(Lyudvig Chibirov)日前與這些士兵會面,士兵們表示他們並不是怯戰,「而是不想當炮灰」,痛批俄軍都在欺騙「這裡沒有人害怕,只是他們每一步都在欺騙我們」;有人提到在戰區待了11天後,慶幸沒有遇到敵人,「因為俄軍提供的裝備都不堪使用,前線也缺乏指揮官」。

有士兵透露,戰區的10輛戰車中,只有其中3輛能夠開火攻擊,而迫砲兵的迫擊砲因腳架朽壞已無法使用;另有士兵指出,他隔壁單位提供的裝備有99%無法使用,告知俄軍長官「車子發不動、槍枝不能開,結果對方只回自己看著辦」。

還有士兵抱怨,每次作戰時指揮官都會搞失蹤,不僅擔心指揮官地位不保,還拒絕出面和士兵溝通,結果最後被特戰士兵給揍了很多下。這些士兵也不滿俄軍行動時缺乏備案、也沒有擬定撤退路線,甚至有同袍受傷過了5天都沒有受到治療,醫生還向他收費。

奇比洛夫聽完士兵們描述俄軍前線慘況後,詢問大家是否認為俄軍會戰敗,有士兵就直呼:「是的,我們相信俄軍會戰敗。」

南奧塞提亞於1990年代與喬治亞的衝突中宣佈獨立,成立南奧塞提亞共和國,但未被聯合國與國際上多數國家所承認;俄羅斯於2008年與喬治亞爆發武裝衝突,在戰爭後首先承認南奧塞提亞共和國並建交,其國會議長3月底表示,會在近期採取相關法律途徑,讓南奧塞提亞成為俄羅斯的一部分

