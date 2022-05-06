俄軍黑海艦隊又受創！ 上將級巡防艦遭烏軍飛彈擊中

傳出俄軍黑海艦隊上將級巡防艦「馬卡洛夫海軍上將號」在今（6日）上午遭烏軍擊中。（路透）

2022/05/06 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭上月以「海王星」反艦飛彈擊沉俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva），重創俄軍士氣。如今又傳出黑海艦隊上將級巡防艦「馬卡洛夫海軍上將號」（Admiral Makarov）在今（6日）上午遭烏軍擊中，烏克蘭議員奧列克西（Oleksiy Goncharenko）對此指出，該巡防艦遭海王星反艦飛彈擊中「嚴重受損」，目前仍漂浮在水面上等待救援，但俄方尚未證實此消息。

綜合外媒報導，「馬卡洛夫海軍上將號」今上午在黑海蛇島（Zmiinyi Island）附近起火，傳出就是遭到烏軍以海王星反艦飛彈擊中，現場則出現多架飛機、救援船，疑似前往救援。

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對此，烏克蘭議員奧列克西（Oleksiy Goncharenko）在Telegram上發文指稱，「馬卡洛夫海軍上將號」遭烏軍以海王星反艦飛彈擊中，「這艘船遭到烏克蘭襲擊，『嚴重受損』，但目前仍漂浮在水面上」，他並說，「你理解的一切都是正確的！海洋之神對烏克蘭的敵人進行了報復」。

另外，克里米亞韃靼議會成員奧扎伊（Ahmet Özay）也在推特指出，「馬卡洛夫海軍上將號」遭烏軍以海王星反艦飛彈擊中，目前現場有多架飛機、救援船前往救援。

目前俄方尚未證實相關消息，但烏克蘭武裝部隊總參謀部在今日發布的俄軍戰損統計數據中，已於艦艇項目新增1艘；若「馬卡洛夫海軍上將號」巡防艦真的遭擊中，將是俄羅斯自入侵烏克蘭以來，海軍損失的第11艘船艦。

「馬卡洛夫海軍上將號」於2017年投入使用，是俄羅斯最現代化的戰艦之一，可載有約 200名船員。

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP #Ukraine pic.twitter.com/pE6OKo9Sek — Liveuamap （@Liveuamap） May 6, 2022

烏克蘭議員奧列克西指出，「馬卡洛夫海軍上將號」遭海王星反艦飛彈擊中「嚴重受損」，目前仍漂浮在水面上等待救援，但俄方尚未證實此消息。（圖取自推特）

「馬卡洛夫海軍上將號」失火冒煙的照片也在網路上瘋傳。（圖取自推特）

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