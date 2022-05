俄軍黑海艦隊又受創！ 上將級巡防艦遭烏軍飛彈擊中

2022/05/06 20:50

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭上月以「海王星」反艦飛彈擊沉俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva),重創俄軍士氣。如今又傳出黑海艦隊上將級巡防艦「馬卡洛夫海軍上將號」(Admiral Makarov)在今(6日)上午遭烏軍擊中,烏克蘭議員奧列克西(Oleksiy Goncharenko)對此指出,該巡防艦遭海王星反艦飛彈擊中「嚴重受損」,目前仍漂浮在水面上等待救援,但俄方尚未證實此消息。

綜合外媒報導,「馬卡洛夫海軍上將號」今上午在黑海蛇島(Zmiinyi Island)附近起火,傳出就是遭到烏軍以海王星反艦飛彈擊中,現場則出現多架飛機、救援船,疑似前往救援。

對此,烏克蘭議員奧列克西(Oleksiy Goncharenko)在Telegram上發文指稱,「馬卡洛夫海軍上將號」遭烏軍以海王星反艦飛彈擊中,「這艘船遭到烏克蘭襲擊,『嚴重受損』,但目前仍漂浮在水面上」,他並說,「你理解的一切都是正確的!海洋之神對烏克蘭的敵人進行了報復」。

另外,克里米亞韃靼議會成員奧扎伊(Ahmet Özay)也在推特指出,「馬卡洛夫海軍上將號」遭烏軍以海王星反艦飛彈擊中,目前現場有多架飛機、救援船前往救援。

目前俄方尚未證實相關消息,但烏克蘭武裝部隊總參謀部在今日發布的俄軍戰損統計數據中,已於艦艇項目新增1艘;若「馬卡洛夫海軍上將號」巡防艦真的遭擊中,將是俄羅斯自入侵烏克蘭以來,海軍損失的第11艘船艦。

「馬卡洛夫海軍上將號」於2017年投入使用,是俄羅斯最現代化的戰艦之一,可載有約 200名船員。

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP #Ukraine pic.twitter.com/pE6OKo9Sek