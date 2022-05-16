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    別想躲！俄軍裝甲車躲樹叢 被烏軍揪出砲擊

    烏軍第30機步旅以間接火力打擊俄軍陣地，毀壞了MT-LB裝甲車、2S23 Nona-SVK 120公厘自走迫擊砲系統各1輛。（圖擷取自@UAWeapons）

    烏軍第30機步旅以間接火力打擊俄軍陣地，毀壞了MT-LB裝甲車、2S23 Nona-SVK 120公厘自走迫擊砲系統各1輛。（圖擷取自@UAWeapons）

    2022/05/16 15:07

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，俄軍原先以為派出大量的軍武設備與士兵們，就可以快速吞併烏克蘭，沒想到卻成為烏軍豐碩的戰果，有段烏軍第30機步旅以間接火力打擊俄軍陣地，毀壞了MT-LB裝甲車、2S23 Nona-SVK 120公厘自走迫擊砲系統各1輛。

    追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享了一段影片，可以看到許多俄軍的裝甲車躲在樹叢中，接著烏軍的砲擊精準命中躲藏的敵軍，有1輛裝甲車嘗試逃離砲擊範圍，該帳號在推文中表示「烏軍第30機步旅以間接火力打擊俄軍陣地，摧毀了1輛MT-LB裝甲車與1輛2S23 Nona-SVK 120公厘自走迫擊砲系統。」

    先前有消息指出俄羅斯最新的主力戰車Т-90М（名稱「突破」），日前出現在烏克蘭的哈爾科夫，曾被視為普廷的壓箱寶之一，沒想到本月5日推特就傳出，一輛Т-90М主戰車在哈爾科夫附近被烏克蘭部隊打爆的消息。

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