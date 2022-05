別想躲！俄軍裝甲車躲樹叢 被烏軍揪出砲擊

2022/05/16 15:07

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,俄軍原先以為派出大量的軍武設備與士兵們,就可以快速吞併烏克蘭,沒想到卻成為烏軍豐碩的戰果,有段烏軍第30機步旅以間接火力打擊俄軍陣地,毀壞了MT-LB裝甲車、2S23 Nona-SVK 120公厘自走迫擊砲系統各1輛。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享了一段影片,可以看到許多俄軍的裝甲車躲在樹叢中,接著烏軍的砲擊精準命中躲藏的敵軍,有1輛裝甲車嘗試逃離砲擊範圍,該帳號在推文中表示「烏軍第30機步旅以間接火力打擊俄軍陣地,摧毀了1輛MT-LB裝甲車與1輛2S23 Nona-SVK 120公厘自走迫擊砲系統。」

先前有消息指出俄羅斯最新的主力戰車Т-90М(名稱「突破」),日前出現在烏克蘭的哈爾科夫,曾被視為普廷的壓箱寶之一,沒想到本月5日推特就傳出,一輛Т-90М主戰車在哈爾科夫附近被烏克蘭部隊打爆的消息。

#Ukraine: The Ukrainian 30th Mechanized Brigade hit a Russian position with indirect fire, damaging an extremely rare 2S23 Nona-SVK 120mm self-propelled gun-mortar system, and destroying an MT-LB based vehicle. pic.twitter.com/k7414yeky1