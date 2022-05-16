為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍武百科》已送達前線！ 英援烏「硫磺」飛彈攻擊畫面曝光

    「硫磺」飛彈。（圖擷取自@bigrussianshop推特）

    「硫磺」飛彈。（圖擷取自@bigrussianshop推特）

    2022/05/16 16:03

    〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部次長哈佩（James Heappey）4月曾向英國國會透露，將提供「硫磺」飛彈（Brimstone missiles），協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，而從近日烏國國防部更釋出使用「硫磺」、NLAW反戰車飛彈的影片，證實英方軍援的飛彈，已送達前線使用。

    《每日郵報》報導，烏克蘭國防部（Ukrainian defence ministry）15日釋出的最新影片顯示，日前英方允諾軍援的「硫磺」飛彈，已投入前線使用，而新一代NLAW便攜式反戰車飛彈，也正在部署。

    據報導，英國製造的「硫磺」飛彈，要價為17.5萬英鎊（約新台幣637萬元），自2005年服役至今，而英國曾在2016年時進行飛彈更新；其原設計應是從戰鬥機、軍艦上的無人機發射，但改良後能讓烏軍從小型車輛上射出。

    報導提到，烏克蘭軍方15日發出的聲明，讚許外國盟友對他們的支持，特別是提供武器後，還訓練烏軍如何使用「西方軍援」的武器，這使他們走上了「戰勝俄羅斯」的道路。

    「硫磺」飛彈性能諸元：

    類別：空對地、地對地導引飛彈

    原產地：英國

    服役時間：2005年

    使用者：英國皇家空軍、沙烏地阿拉伯皇家空軍、德國聯邦國防軍空軍

    最大速度：時速達1.3馬赫

    重量：50公斤

    資料來源：維基百科

    「硫磺」飛彈準備發射的照片。（圖擷取自@UAWeapons推特）

    「硫磺」飛彈準備發射的照片。（圖擷取自@UAWeapons推特）

    「硫磺」飛彈發射後，冒出火光的畫面。（圖擷取自@UAWeapons推特）

    「硫磺」飛彈發射後，冒出火光的畫面。（圖擷取自@UAWeapons推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄T-72B3戰車遭轟到原地消失 烏單日擊落11個俄軍空中目標（不斷更新）
    2022/05/16 13:14

    俄T-72B3戰車遭轟到原地消失 烏單日擊落11個俄軍空中目標（不斷更新）
    持續捍衛領空！ 烏軍單日擊落11個俄軍空中目標
    2022/05/16 12:17

    持續捍衛領空！ 烏軍單日擊落11個俄軍空中目標

    二星兄弟搞笑作戲 白沙屯媽祖快樂啟航
    烏軍無人機再建功！ 俄軍T-72B3戰車被轟到原地消失
    2022/05/16 11:44

    烏軍無人機再建功！ 俄軍T-72B3戰車被轟到原地消失
    去你的普廷！ 波蘭飛行學校「空中寫字」對俄嗆聲
    2022/05/16 11:43

    去你的普廷！ 波蘭飛行學校「空中寫字」對俄嗆聲

    發燒、久咳不癒當心淋巴癌找上門！
    軍武百科》搬壓箱寶！俄BMPT「終結者」首現烏克蘭戰場
    2022/05/16 11:12

    軍武百科》搬壓箱寶！俄BMPT「終結者」首現烏克蘭戰場
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播