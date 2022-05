軍武百科》已送達前線！ 英援烏「硫磺」飛彈攻擊畫面曝光

2022/05/16 16:03

〔即時新聞/綜合報導〕英國國防部次長哈佩(James Heappey)4月曾向英國國會透露,將提供「硫磺」飛彈(Brimstone missiles),協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵,而從近日烏國國防部更釋出使用「硫磺」、NLAW反戰車飛彈的影片,證實英方軍援的飛彈,已送達前線使用。

據《每日郵報》報導,烏克蘭國防部(Ukrainian defence ministry)15日釋出的最新影片顯示,日前英方允諾軍援的「硫磺」飛彈,已投入前線使用,而新一代NLAW便攜式反戰車飛彈,也正在部署。

據報導,英國製造的「硫磺」飛彈,要價為17.5萬英鎊(約新台幣637萬元),自2005年服役至今,而英國曾在2016年時進行飛彈更新;其原設計應是從戰鬥機、軍艦上的無人機發射,但改良後能讓烏軍從小型車輛上射出。

報導提到,烏克蘭軍方15日發出的聲明,讚許外國盟友對他們的支持,特別是提供武器後,還訓練烏軍如何使用「西方軍援」的武器,這使他們走上了「戰勝俄羅斯」的道路。

「硫磺」飛彈性能諸元:

類別:空對地、地對地導引飛彈

原產地:英國

服役時間:2005年

使用者:英國皇家空軍、沙烏地阿拉伯皇家空軍、德國聯邦國防軍空軍

最大速度:時速達1.3馬赫

重量:50公斤

#Ukraine: More footage of the covert ground launch system for UK-supplied Brimstone missiles, used by the Ukrainian Army- apparently a launch platform with 3 missiles loaded (Similar to an already known test rig) is placed on a truck chassis. pic.twitter.com/25N7SZlpvl