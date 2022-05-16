軍武百科》已送達前線！ 英援烏「硫磺」飛彈攻擊畫面曝光

「硫磺」飛彈。（圖擷取自@bigrussianshop推特）

2022/05/16 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部次長哈佩（James Heappey）4月曾向英國國會透露，將提供「硫磺」飛彈（Brimstone missiles），協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，而從近日烏國國防部更釋出使用「硫磺」、NLAW反戰車飛彈的影片，證實英方軍援的飛彈，已送達前線使用。

據《每日郵報》報導，烏克蘭國防部（Ukrainian defence ministry）15日釋出的最新影片顯示，日前英方允諾軍援的「硫磺」飛彈，已投入前線使用，而新一代NLAW便攜式反戰車飛彈，也正在部署。

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據報導，英國製造的「硫磺」飛彈，要價為17.5萬英鎊（約新台幣637萬元），自2005年服役至今，而英國曾在2016年時進行飛彈更新；其原設計應是從戰鬥機、軍艦上的無人機發射，但改良後能讓烏軍從小型車輛上射出。

報導提到，烏克蘭軍方15日發出的聲明，讚許外國盟友對他們的支持，特別是提供武器後，還訓練烏軍如何使用「西方軍援」的武器，這使他們走上了「戰勝俄羅斯」的道路。

「硫磺」飛彈性能諸元：

類別：空對地、地對地導引飛彈

原產地：英國

服役時間：2005年

使用者：英國皇家空軍、沙烏地阿拉伯皇家空軍、德國聯邦國防軍空軍

最大速度：時速達1.3馬赫

重量：50公斤

資料來源：維基百科

#Ukraine: More footage of the covert ground launch system for UK-supplied Brimstone missiles, used by the Ukrainian Army- apparently a launch platform with 3 missiles loaded （Similar to an already known test rig） is placed on a truck chassis. pic.twitter.com/25N7SZlpvl — ???????? Ukraine Weapons Tracker （@UAWeapons） May 15, 2022

⚡️???????????????? The newest British Brimstone missile lit up in Ukraine.

Specifically, this one did not reach its goal in the Zaporozhye direction. pic.twitter.com/tJO6skVjDc — bigrussianshop???????? （@bigrussianshop） May 8, 2022

「硫磺」飛彈準備發射的照片。（圖擷取自@UAWeapons推特）

「硫磺」飛彈發射後，冒出火光的畫面。（圖擷取自@UAWeapons推特）

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