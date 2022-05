軍武百科》搬壓箱寶！俄BMPT「終結者」首現烏克蘭戰場

2022/05/16 11:12

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭陷入僵局,由於在烏東攻勢受挫,傳俄軍再度投入新式裝備企圖打破僵局,有民眾拍下在烏克蘭東部城市北頓內次克出現「終結者」城鎮戰鬥車(坦克支援戰車,BMPT),這是該裝備首度在烏俄戰場上出現。

BMPT城鎮戰鬥車為俄羅斯聯邦研發的裝甲車輛,主要用於支援坦克及步兵作戰行動,尤其是應對巷戰。由於其強大火力,因而有「終結者」(Terminator)之稱;1994年第一次車臣戰爭,俄軍組織一系列進攻車臣城市的戰鬥,不料損失慘重卻沒有得到理想的戰果,最終導致俄軍慘敗而歸,事後檢討發現,這次戰敗很大程度是由於裝甲車輛在巷戰中既沒有得到持續的火力掩護、沒有空中支持,也沒有可掃射高樓火力點的戰鬥支援保障。

戰後俄軍決定研發一種針對城市環境中敵軍有生力量的戰鬥載具,以防止第一次車臣戰爭慘狀重演,希望新式反步兵載具應該建立於戰車底盤並提供與主戰戰車接近、甚至更高的裝甲防護性能,俄羅斯烏拉爾運輸機械設計局最終研發出BMPT這款戰車,BMPT基於T-72主戰戰車的底盤,因此其防護系統比世界上大部分主戰戰車都要強大。

根據俄軍的戰術構想,城市戰中使用的BMPT與主戰戰車的比例是2:1,也就是兩輛BMPT掩護、支援一輛戰車;而在鄉村地區作戰,這個比例則為1:2,由1輛BMPT協助2輛戰車作戰。這個比例是根據城市作戰的複雜性對能第一時間攻擊多個不同高度(比如地面與房屋樓頂)下的目標的多功能反人員武器的需求而定的。

俄軍認為在城市戰鬥中引入這種裝備能減小戰車戰鬥壓力並能緩解戰車工作負擔:既然有BMPT負責反人員攻擊,那麼戰車就能騰出力量來應對其他戰車或者堅固的目標;首批BMPT於2020年12月交由第90禁衛戰車師展開作戰評估測試及人員培訓,經過1年測試,去年底俄中央軍區的第90禁衛戰車師,組建首個BMPT戰車連,首個BMPT戰車連隸屬於該師的1個戰車團內,標準編制為9輛。

BMPT全車重約47噸,乘員為5人,砲塔武裝具有2門30公厘機砲、1挺7.62公厘同軸機槍。以及4枚9M120反戰車飛彈,車身正面另有2挺30公厘榴彈機槍,BMPT砲塔上的2挺30公厘機砲俯仰角為負5至正45度,能有效打擊高處目標或低空低速飛行器,或以反戰車飛彈對付遠處目標。

車身長度:6.95公尺

寬度:3.46公尺

高度:2.1公尺

重量:47噸

操作人數:5人

裝甲:複合裝甲、反應裝甲和鋼的組合

主武器:兩門史普諾夫2A42式30毫米自動炮(備彈850發)

4枚9M120反坦克飛彈

2挺30毫米AGS-17D型榴彈發射器

副武器:PKTM 7.62毫米同軸機槍(備彈2000發)

速度:時速65公里

The first reported sighting of Russian BMPT tank support combat vehicles in Ukraine near Severodonetsk. The Central Military District recently stood up a BMPT company in the 90th Tank Division. https://t.co/qLpjIZlffg pic.twitter.com/N9AVDruEvU