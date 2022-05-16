去你的普廷！ 波蘭飛行學校「空中寫字」對俄嗆聲

波蘭「史馬特航空」飛行學校一架「泰克南」噴射機，日前於波茲南上空飛行時，透過移動軌跡，在天空中寫下了「要釀啤酒，不要作戰」的字樣。（圖擷取自@flightradar24推特）

2022/05/16 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後受到全球多國制裁，除了經濟貿易上的相關措施外，近日有2架來自波蘭（Poland）的小型飛機，為了抗議俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）恣意入侵烏克蘭，利用飛行軌跡在「空中寫字」向俄國嗆聲，盼能結束這場戰爭。

據《每日郵報》報導，波蘭「史馬特航空」（Smart Aviation）飛行學校一架「泰克南」（Tecnam P2008JC）兩人座噴射機，日前於西部城市波茲南（Poznan）上空飛行時，透過移動軌跡，在天空中寫下了「要釀啤酒，不要作戰」（Make beer not war）的字樣。

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據報導，這架「泰克南」噴射機於波茲南市上空，飛行了4個小時，盼透過此舉，向發動「侵烏戰爭」的普廷總統傳遞訊息；儘管航班追蹤網站《FlightRadar》並未回應，但其已在推特上，點讚了上述飛行員舉措的貼文。

報導指出，「史馬特航空」（Smart Aviation）飛行學校的另一架小型噴射機，上個月飛行時，也曾在波茲南市以西40英里（約64.4公里）的空域中，透過同樣模式，寫下了「去你的普廷」（FckPutin）這類「熱愛和平」的訊息。

「史馬特航空」飛行學校的另一架小型噴射機，上個月飛行時，也曾在波茲南市以西的空域，透過同樣模式，寫下了「去你的普廷」字樣。（圖擷取自@Egle_KlogW推特）

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