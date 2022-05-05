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    5歲小選美皇后成全球爆紅迷因 16歲驚傳輕生離世

    波西因為參加《TLC》節目「小小選美皇后（Toddlers & Tiaras）」而出名。（翻攝know your meme）

    波西因為參加《TLC》節目「小小選美皇后（Toddlers & Tiaras）」而出名。（翻攝know your meme）

    2022/05/05 14:40

    〔即時新聞／綜合報導〕常用網路的朋友可能都見過這名可愛的女孩，水靈的大眼配上被搞怪笑容擠出的雙下巴，萌獲迷因愛好者的心；這位女孩名叫波西（Kailia Posey），錄製迷因畫面時年僅5歲，她已經成長為美麗的少女，如今卻輕生離世，人生永遠定格在16歲。

    綜合外媒報導與波西母親發文證實，16歲的波西已經身亡，但波西母親並未表明女兒離世的原因，只肯求外界留給他們悼念波西的隱私空間。外媒引述波西好友的說法，指波西在本月1日於華盛頓輕生，生前曾「在一些事情上非常掙扎，我們都盡全力想幫助她」。

    波西的母親在3日回應外媒訪問，證實女兒因輕生離世，華盛頓霍特科姆縣法醫單位也向外媒證實正在調查此案。

    令人難過的是，波西母親在女兒出事的當天上午，才開開心心地公布了她參加舞會的照片，突如其來的噩耗讓粉絲心碎，紛紛湧入社群媒體悼念波西並安慰她的家人。

    波西因為參加《TLC》節目「小小選美皇后（Toddlers & Tiaras）」而出名，當年5歲半的她自我介紹後，在鏡頭前擠出了一個搞怪微笑，自然又活潑的模樣被做成網路迷因，受到多國網路使用者喜愛。波西此後也持續參加選美活動，不想卻在青春洋溢的16歲離開人世，她的選美顧問公司也證實了這個消息。

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