影片曝光！ 鍵盤叛徒發文舔俄 烏軍荷槍實彈上門逮人

外媒PO出烏克蘭政府追查在網路發文支持俄羅斯的「叛徒」影片，大批全副武裝的軍人鎖定地址後直接上門。圖為示意圖。（法新社資料照）

2022/05/03 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍民齊心抵抗俄羅斯入侵，但仍有少數挺俄入侵的烏克蘭民眾，外媒就PO出烏克蘭政府追查在網路發文支持俄羅斯的「叛徒」影片，大批全副武裝的軍人鎖定地址後直接上門，要清查是否有犯罪嫌疑。

美國資深媒體人波索比克（Jack Posobiec）1日在推特分享《美聯社》一段影片，並表示該影片為「烏克蘭追捕在網路上發文支持俄羅斯的叛徒」，畫面中只見大批荷槍實彈的軍人進入一間公寓，並前往頂樓登門，屋內一名男子隨即被抓去問話，其手機也被一一檢視相關親俄文章或言論，接著就被帶走調查。

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下半段影片則是大批烏軍進入屋內搜查證據是否有親俄資料或文章，疑似俄國粉絲的兒子不在家，父母當眾指責自己兒子不知好歹，還向現場烏軍保證兒子會學好，不會再有親俄言論或想法。

AP: Ukraine Hunts Down Traitors Posting Online in Support of Russia pic.twitter.com/WOJwJfm24C — Jack Posobiec ???????? （@JackPosobiec） May 1, 2022

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