影片曝光！ 鍵盤叛徒發文舔俄 烏軍荷槍實彈上門逮人

2022/05/03 00:05

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭軍民齊心抵抗俄羅斯入侵,但仍有少數挺俄入侵的烏克蘭民眾,外媒就PO出烏克蘭政府追查在網路發文支持俄羅斯的「叛徒」影片,大批全副武裝的軍人鎖定地址後直接上門,要清查是否有犯罪嫌疑。

美國資深媒體人波索比克(Jack Posobiec)1日在推特分享《美聯社》一段影片,並表示該影片為「烏克蘭追捕在網路上發文支持俄羅斯的叛徒」,畫面中只見大批荷槍實彈的軍人進入一間公寓,並前往頂樓登門,屋內一名男子隨即被抓去問話,其手機也被一一檢視相關親俄文章或言論,接著就被帶走調查。

請繼續往下閱讀...

下半段影片則是大批烏軍進入屋內搜查證據是否有親俄資料或文章,疑似俄國粉絲的兒子不在家,父母當眾指責自己兒子不知好歹,還向現場烏軍保證兒子會學好,不會再有親俄言論或想法。

AP: Ukraine Hunts Down Traitors Posting Online in Support of Russia pic.twitter.com/WOJwJfm24C