中國學者玻璃心 指大翻譯運動辱華反華

社群網友發起「大翻譯運動」，將中國社群平台中支持戰爭及侵略的言論譯為英文。（取自網路）

2022/05/03 17:16

〔中央社〕俄烏戰火正熾，推特近日興起「大翻譯運動」，匿名用戶把中國社群媒體廣傳的極端民族主義和親俄情緒言論截圖並譯成英文。中共中央團校學者撰文聲稱此舉「辱華反華，不希望中國變好」。

中國網報導，中共中央團校青少年思想政治教育教研部副教授叢培影撰文指出，「大翻譯運動」（The Great Translation Movement）參與者懂中文、會翻譯卻不希望中國變好，製造更多反華情緒。

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他說，有些參與者很早就移民國外並歸化外國籍，希望藉由醜化中國，為自己選擇遠走他鄉合理化，有些是典型的「恨國黨」。他們不希望中國發展，也不希望中國人生活得更好。

叢培影指出，更有些人藉此把自己形塑為「政治觀察家」，目的只是為了獲得更多的社會認可，或者亟欲取得反華政府和勢力核發的綠卡。大翻譯運動的閱聽眾在西方，他們難以接受中國快速發展的事實

叢培影更聲稱，大翻譯運動是「網路病毒」，並說要「警惕辱華病毒『大翻譯運動』正悄然發生變異」，並且在傳播錯誤資訊和製造誤解中，變異正悄然發生，衝擊中國的對外宣傳和國際形象。

他說，為遏制大翻譯運動的「網路反華病毒」蔓延，中國需要採取必要的反制措施，像是依法依規加強對網路平台的管理及監管，強化與外部世界的交流溝通，用事實和資料講好中國故事等。

然而，自從「大翻譯運動」官方推特帳號3月正式成立以來，已吸引14.8萬人追蹤，目前還在持續攀升。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，大翻譯運動是為了揭露中共的虛偽立場，北京當局聲稱對俄烏衝突保持中立，實際上，中國官媒和社群媒體都充斥著親俄立場的言論。

也有媒體專家表示，大翻譯運動的內容並未呈現中國公眾輿論的整體觀點，至少當中有部分是具有震撼人心的價值而獲選，但讓各方了解北京對俄烏衝突的真正立場仍有一定作用。

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