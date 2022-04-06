大翻譯運動打破大外宣！矢板明夫：揭開中國虛偽畫皮

近來國際間興起大翻譯運動，許多人將中國網路上支持俄國入侵的言論翻譯到西方網站上。（路透檔案照）

2022/04/06 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕近來國際間興起大翻譯運動，許多人將中國網路上支持俄國入侵的言論翻譯到其他國家的網站上，戳破中國大外宣的溫良形象，《產經新聞》台北支局長矢板明夫在臉書撰文指出，這次大翻譯運動揭開中國的虛偽畫皮，收到意想不到的效果。

矢板明夫在臉書撰文指出，對於俄烏戰爭，中國官媒的解讀是烏克蘭惡意挑釁，導致俄國不得不採取特別軍事行動，美國則是背後的始作俑者，中國外長王毅面對國際社會時，強調中國的立場是保持中立，但中國官媒卻是拚命抹黑烏克蘭，而這種兩面派手法，近來因為一場大翻譯運動而有些維持不下去。

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矢板明夫表示，一些中國官媒的大內宣被網友翻譯成日文，放到日本網路論壇上，日本網友看到中國真正的態度，就不再相信中國的大外宣。

這場運動最早開始於推特，參與者把中國官媒和社群媒體上與戰爭有關的報導和評論翻譯成各國語言，得到許多關注，矢板明夫說，他過往在中國當記者時，很多人把外媒報導的真相，翻譯到中國的網站上，但很快就會被刪文，如今大翻譯運動反其道而行，而且此舉不觸犯中國法律，中國政府無法祭出刪文的手法，大翻譯運動可說是對付專制政府的絕招。

矢板明夫指出，中國每年都花很多的預算進行大外宣，把自己包裝成愛好和平的國家，但在中國國內，共產黨當局卻從事仇恨教育，國外民眾過往很難了解這種做法，這次大翻譯運動揭開了中國的虛偽畫皮，收到了意想不到的效果。

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